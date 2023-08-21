https://ria.ru/20230821/rebenok-1891301105.html

В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна одиннадцатого этажа

В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна одиннадцатого этажа - РИА Новости, 21.08.2023

В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна одиннадцатого этажа

Четырёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже в Перми, от полученных травм он скончался, проводится проверка, сообщает региональное... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:01

2023-08-21T15:01

2023-08-21T15:10

происшествия

жилье

свердловский район

россия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Четырёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже в Перми, от полученных травм он скончался, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, четырёхлетний ребенок был дома в Перми с родственниками, в какой-то момент он ненадолго остался без внимания взрослых, залез на подоконник и выпал из окна. При этом квартира находилась на 11 этаже. От полученных травм ребенок скончался. "В Свердловском районе города Перми проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230821/rebenok-1891268392.html

свердловский район

россия

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происшествия, жилье, свердловский район, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik