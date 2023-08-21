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В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна одиннадцатого этажа - РИА Новости, 21.08.2023
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15:01 21.08.2023 (обновлено: 15:10 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/rebenok-1891301105.html
В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна одиннадцатого этажа
В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна одиннадцатого этажа - РИА Новости, 21.08.2023
В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна одиннадцатого этажа
Четырёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже в Перми, от полученных травм он скончался, проводится проверка, сообщает региональное... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:01
2023-08-21T15:10
происшествия
жилье
свердловский район
россия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
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ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Четырёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже в Перми, от полученных травм он скончался, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, четырёхлетний ребенок был дома в Перми с родственниками, в какой-то момент он ненадолго остался без внимания взрослых, залез на подоконник и выпал из окна. При этом квартира находилась на 11 этаже. От полученных травм ребенок скончался. "В Свердловском районе города Перми проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230821/rebenok-1891268392.html
свердловский район
россия
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происшествия, жилье, свердловский район, россия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Жилье, Свердловский район, Россия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна одиннадцатого этажа

В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна на одиннадцатом этаже

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 21 авг - РИА Новости. Четырёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже в Перми, от полученных травм он скончался, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, четырёхлетний ребенок был дома в Перми с родственниками, в какой-то момент он ненадолго остался без внимания взрослых, залез на подоконник и выпал из окна. При этом квартира находилась на 11 этаже. От полученных травм ребенок скончался.
«
"В Свердловском районе города Перми проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Горячем Ключе четырехлетний ребенок выпал из окна второго этажа
Вчера, 13:42
 
ПроисшествияЖильеСвердловский районРоссияПермьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
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