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Запорожская область будет искать экспертов для развития региона - РИА Новости, 21.08.2023
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09:00 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/razvitie-1891196436.html
Запорожская область будет искать экспертов для развития региона
Запорожская область будет искать экспертов для развития региона - РИА Новости, 21.08.2023
Запорожская область будет искать экспертов для развития региона
Развитие Запорожской области в контексте государственно-частного партнерства, среди прочих тем, будет обсуждаться на Азовском экологическом форуме, который... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:00
2023-08-21T09:00
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Развитие Запорожской области в контексте государственно-частного партнерства, среди прочих тем, будет обсуждаться на Азовском экологическом форуме, который пройдет с 28 сентября по 1 октября в Бердянске, следует из программы развития региона, которая есть в распоряжении РИА Новости. На площадке форума планируется сформировать экспертные группы экономистов для реализации на территории Запорожской области концепции государственно-частного управления. "Последние 30 лет мы много рассуждали и спорили о теоретической базе, методах и практиках развития. Мы пробовали то, что было принесено с Запада. Что-то прижилось, что-то мы сейчас переосмысливаем. И мы рассчитываем на включенность экспертов, которые сочетают государственный подход и патриотизм, которые получат возможность воплотить свои наработки в реальность. Будем встречаться, спорить, строить планы и подходы и быстро воплощать их в практику", - приводятся слова врио губернатора региона Евгения Балицкого. "Вместе мы выйдем на новый уровень экономического развития, социального сектора, качества жизни наших граждан", - заключил он. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891195121.html
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запорожская область, евгений балицкий
Запорожская область, Евгений Балицкий
Запорожская область будет искать экспертов для развития региона

Запорожье на Азовском форуме будет искать экспертов для развития региона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе
Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости
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Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Развитие Запорожской области в контексте государственно-частного партнерства, среди прочих тем, будет обсуждаться на Азовском экологическом форуме, который пройдет с 28 сентября по 1 октября в Бердянске, следует из программы развития региона, которая есть в распоряжении РИА Новости.
На площадке форума планируется сформировать экспертные группы экономистов для реализации на территории Запорожской области концепции государственно-частного управления.
"Последние 30 лет мы много рассуждали и спорили о теоретической базе, методах и практиках развития. Мы пробовали то, что было принесено с Запада. Что-то прижилось, что-то мы сейчас переосмысливаем. И мы рассчитываем на включенность экспертов, которые сочетают государственный подход и патриотизм, которые получат возможность воплотить свои наработки в реальность. Будем встречаться, спорить, строить планы и подходы и быстро воплощать их в практику", - приводятся слова врио губернатора региона Евгения Балицкого.
"Вместе мы выйдем на новый уровень экономического развития, социального сектора, качества жизни наших граждан", - заключил он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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