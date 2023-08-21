https://ria.ru/20230821/razvitie-1891196436.html

Запорожская область будет искать экспертов для развития региона

Запорожская область будет искать экспертов для развития региона - РИА Новости, 21.08.2023

Запорожская область будет искать экспертов для развития региона

Развитие Запорожской области в контексте государственно-частного партнерства, среди прочих тем, будет обсуждаться на Азовском экологическом форуме, который... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T09:00

2023-08-21T09:00

2023-08-21T09:00

запорожская область

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669610_0:105:2950:1764_1920x0_80_0_0_a07f1f504ce4d3b8318e7312b63db19b.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Развитие Запорожской области в контексте государственно-частного партнерства, среди прочих тем, будет обсуждаться на Азовском экологическом форуме, который пройдет с 28 сентября по 1 октября в Бердянске, следует из программы развития региона, которая есть в распоряжении РИА Новости. На площадке форума планируется сформировать экспертные группы экономистов для реализации на территории Запорожской области концепции государственно-частного управления. "Последние 30 лет мы много рассуждали и спорили о теоретической базе, методах и практиках развития. Мы пробовали то, что было принесено с Запада. Что-то прижилось, что-то мы сейчас переосмысливаем. И мы рассчитываем на включенность экспертов, которые сочетают государственный подход и патриотизм, которые получат возможность воплотить свои наработки в реальность. Будем встречаться, спорить, строить планы и подходы и быстро воплощать их в практику", - приводятся слова врио губернатора региона Евгения Балицкого. "Вместе мы выйдем на новый уровень экономического развития, социального сектора, качества жизни наших граждан", - заключил он. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891195121.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, евгений балицкий