https://ria.ru/20230821/rayffayzenbank-1891239894.html
Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах
Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах - РИА Новости, 21.08.2023
Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах
Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков, об этом кредитная организация сообщила в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T11:58
2023-08-21T11:58
2023-08-21T13:47
экономика
россия
райффайзенбанк
raiffeisen bank international
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков, об этом кредитная организация сообщила в Telegram-канале."Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов <...> в связи с изменением рыночных условий", — говорится в пресс-релизе.Минимальная комиссия составит 1000 долларов США, но не больше суммы поступления. Максимальная — 10 тысяч долларов.Изменения коснутся физлиц, а также малого и микробизнеса — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом комиссию не будут взимать при зачислении зарплаты в долларах, если у работодателя в банке открыт зарплатный проект.Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. В мае на фоне действия санкций головной австрийский банк уже закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране.
https://ria.ru/20230726/dollary-1886357266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international
Экономика, Россия, Райффайзенбанк, Raiffeisen Bank International
Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах
Райффайзенбанк с сентября введет комиссию в 50% на входящие переводы в долларах
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков, об этом кредитная организация сообщила в Telegram-канале
.
"Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов <...> в связи с изменением рыночных условий", — говорится в пресс-релизе.
Минимальная комиссия составит 1000 долларов США, но не больше суммы поступления. Максимальная — 10 тысяч долларов.
Изменения коснутся физлиц, а также малого и микробизнеса — юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
При этом комиссию не будут взимать при зачислении зарплаты в долларах, если у работодателя в банке открыт зарплатный проект.
Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG.
В мае на фоне действия санкций головной австрийский банк уже закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране.
Райффайзенбанк приостановит прием долларов и евро через кассу у физлиц