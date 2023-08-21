https://ria.ru/20230821/rayffayzenbank-1891239894.html

Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах - РИА Новости, 21.08.2023

Райффайзенбанк введет комиссию 50 процентов на входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков, об этом кредитная организация сообщила в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T11:58

2023-08-21T11:58

2023-08-21T13:47

экономика

россия

райффайзенбанк

raiffeisen bank international

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Райффайзенбанк с 1 сентября вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков, об этом кредитная организация сообщила в Telegram-канале."Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов <...> в связи с изменением рыночных условий", — говорится в пресс-релизе.Минимальная комиссия составит 1000 долларов США, но не больше суммы поступления. Максимальная — 10 тысяч долларов.Изменения коснутся физлиц, а также малого и микробизнеса — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом комиссию не будут взимать при зачислении зарплаты в долларах, если у работодателя в банке открыт зарплатный проект.Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. В мае на фоне действия санкций головной австрийский банк уже закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране.

https://ria.ru/20230726/dollary-1886357266.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, райффайзенбанк, raiffeisen bank international