https://ria.ru/20230821/raskol-1891374564.html

США будут вносить "раскол" в отношения России и Китая, считает эксперт

США будут вносить "раскол" в отношения России и Китая, считает эксперт - РИА Новости, 21.08.2023

США будут вносить "раскол" в отношения России и Китая, считает эксперт

США будут пытаться всеми способами внести "раскол" в отношения РФ и Китая, чтобы не допустить их стратегического сотрудничества, а также развития БРИКС и новой... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:41

2023-08-21T18:41

2023-08-21T18:41

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СЕУЛ, 21 авг – РИА Новости. США будут пытаться всеми способами внести "раскол" в отношения РФ и Китая, чтобы не допустить их стратегического сотрудничества, а также развития БРИКС и новой единой валюты, способной заменить доллар, заявил РИА Новости директор Центра китайских исследований при Институте Сечжон Чон Чжэ Хын. По словам эксперта, США будут всячески пытаться разделить Россию и Китай в политической, экономической, общественной и других сферах, чтобы две страны не смогли осуществлять стратегическое сотрудничество, так как это был бы "наихудший вариант для США". "США и НАТО будут продвигать в качестве главной цели "раскол" основных для БРИКС стран - России и Китая, чтобы, не гнушаясь никакими способами и инструментами, предотвратить сценарий, в котором единая валюта БРИКС заменит доллар в качестве основной мировой валюты", - пояснил эксперт. Чон Чжэ Хын подчеркнул необходимость для РФ и КНР осуществлять "стратегическое общение" и на высоком уровне реагировать на такие действия Запада. Он отметил, что внутри КНР и России есть фракции, как выступающие за сближение, так и "западники". В Китае существенная часть элиты "не хочет становиться врагами" с Западом, так как среди них и их детей есть много тех, кто за последние десятилетия получил большую выгоду от экономического сотрудничества с западными странами, такими как Канада, Великобритания, и эти люди опасаются потерять свою выгоду в результате союза с Россией. В то же время элиты в сфере безопасности в КНР в последнее время напряжены из-за действий США по проблеме Тайваньского пролива. "США и Запад знают об этом и будут использовать этот фактор - с помощью различных инструментов, давления они будут пытаться внести разлад", - поясняет эксперт. По его словам, очевидно, что в случае "поражения" одной из стран, Китая или России, оставшаяся сторона станет следующей целью Запада. "В прошлом такое уже происходило, и в результате Советский Союз был ликвидирован… Если это повторится, и Россия, и Китай не будут идеально сотрудничать, кто бы из них ни был первым, по очереди потерпят крах в соответствии со стратегией США и Запада", - считает Чон Чжэ Хын. В загородной резиденции президента США Джо Байдена Кэмп-Дэвиде 18 августа состоялся первый трехсторонний саммит с участием лидеров США, Японии и Южной Кореи. Это стало первой такой очной встречей глав трех государств не на полях международных мероприятий. Согласно опубликованным по итогам саммита документам, повестка состоявшихся переговоров во многом строилась вокруг поиска путей противодействия России, Китаю и КНДР. Страны также подписали обязательство проводить трехсторонние консультации с целью координации плана действий в случае возникновения угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Посольство КНР в Вашингтоне, комментируя итоги трехстороннего саммита, заявило РИА Новости, что Китай намерен противостоять попыткам США создавать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20230819/protivostoyanie-1890957784.html

https://ria.ru/20230810/kitay-1889192239.html

https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html

https://ria.ru/20230807/druzya-1888702049.html

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в мире, китай, сша