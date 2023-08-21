https://ria.ru/20230821/putin-1891268035.html
Путин провел рабочую встречу с Воробьевым
Путин провел рабочую встречу с Воробьевым - РИА Новости, 21.08.2023
Путин провел рабочую встречу с Воробьевым
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:41
2023-08-21T13:41
2023-08-21T14:08
московская область (подмосковье)
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.Беседу глава государства предложил начать с подготовке к 1 сентября."Скоро первое сентября, как область готовится?" - поинтересовался Путин и передал слово главе региона.
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московская область (подмосковье), владимир путин, россия, политика
Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Россия, Политика
Путин провел рабочую встречу с Воробьевым
Путин провел рабочую встречу с Воробьевым