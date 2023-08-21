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Пушилин прокомментировал сообщения о возможной поставке Киеву F-16 - РИА Новости, 21.08.2023
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10:01 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/pushilin-1891206635.html
Пушилин прокомментировал сообщения о возможной поставке Киеву F-16
Пушилин прокомментировал сообщения о возможной поставке Киеву F-16 - РИА Новости, 21.08.2023
Пушилин прокомментировал сообщения о возможной поставке Киеву F-16
Поставки Киеву истребителей F-16 создадут дополнительные сложности, но российские военные понимают, что делать с этими самолетами, заявил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:01
2023-08-21T10:01
украина
россия
киев
денис пушилин
сергей лавров
нато
f-16
в мире
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Поставки Киеву истребителей F-16 создадут дополнительные сложности, но российские военные понимают, что делать с этими самолетами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее. Безусловно, наши подразделения понимают, что делать и с данными самолетами. Но, конечно, охарактеризовать это можно продолжающимися устремлениями стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия объяснить нельзя", - сказал Пушилин.Высокопоставленный представитель администрации США заявлял РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230814/rakety-1890086063.html
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украина, россия, киев, денис пушилин, сергей лавров, нато, f-16, в мире
Украина, Россия, Киев, Денис Пушилин, Сергей Лавров, НАТО, F-16, В мире
Пушилин прокомментировал сообщения о возможной поставке Киеву F-16

Пушилин о поставках Киеву F-16: наши военные знают, что делать с самолетами

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Поставки Киеву истребителей F-16 создадут дополнительные сложности, но российские военные понимают, что делать с этими самолетами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее. Безусловно, наши подразделения понимают, что делать и с данными самолетами. Но, конечно, охарактеризовать это можно продолжающимися устремлениями стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия объяснить нельзя", - сказал Пушилин.
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СМИ: ФРГ с пониманием отнеслась к требованию Киева о поставке ракет Taurus
14 августа, 23:49
Высокопоставленный представитель администрации США заявлял РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители американского производства F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат ранее заявлял, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в истребителе F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп. 20 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Стало известно о неожиданной пользе поставок F-16 Украине для России
Вчера, 02:34
 
УкраинаРоссияКиевДенис ПушилинСергей ЛавровНАТОF-16В мире
 
 
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