https://ria.ru/20230821/prud-1891332487.html
В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка
В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка - РИА Новости, 21.08.2023
В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка
Девочка утонула на северо-западе Москвы, купаясь в пруду без присмотра взрослых, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:49
2023-08-21T16:49
2023-08-21T16:49
происшествия
москва
митино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966551_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_7e41a90f8e1c523c3f79e873fad197a8.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девочка утонула на северо-западе Москвы, купаясь в пруду без присмотра взрослых, сообщает столичная прокуратура. "В Пенягинском пруду в Митино обнаружено тело 11-летней девочки. По предварительной информации, малолетняя купалась в пруду, ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. Девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых", - говорится в телеграм-канале прокуратуры. Как добавили в столичном главке СК РФ, предварительно установлено, что школьница отправилась с подругой на прогулку к водоему. "Дети зашли в воду, и одна из девочек утонула", - говорится в релизе. Идет проверка, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html
москва
митино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966551_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_4fee42fcc189fb504599ef4e175ae90b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, митино
Происшествия, Москва, Митино
В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка
В пруду на северо-западе Москвы девочка утонула, купаясь без присмотра взрослых