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В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка - РИА Новости, 21.08.2023
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16:49 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/prud-1891332487.html
В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка
В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка - РИА Новости, 21.08.2023
В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка
Девочка утонула на северо-западе Москвы, купаясь в пруду без присмотра взрослых, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:49
2023-08-21T16:49
происшествия
москва
митино
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девочка утонула на северо-западе Москвы, купаясь в пруду без присмотра взрослых, сообщает столичная прокуратура. "В Пенягинском пруду в Митино обнаружено тело 11-летней девочки. По предварительной информации, малолетняя купалась в пруду, ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. Девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых", - говорится в телеграм-канале прокуратуры. Как добавили в столичном главке СК РФ, предварительно установлено, что школьница отправилась с подругой на прогулку к водоему. "Дети зашли в воду, и одна из девочек утонула", - говорится в релизе. Идет проверка, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html
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происшествия, москва, митино
Происшествия, Москва, Митино
В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка

В пруду на северо-западе Москвы девочка утонула, купаясь без присмотра взрослых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девочка утонула на северо-западе Москвы, купаясь в пруду без присмотра взрослых, сообщает столичная прокуратура.
"В Пенягинском пруду в Митино обнаружено тело 11-летней девочки. По предварительной информации, малолетняя купалась в пруду, ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. Девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых", - говорится в телеграм-канале прокуратуры.
Как добавили в столичном главке СК РФ, предварительно установлено, что школьница отправилась с подругой на прогулку к водоему. "Дети зашли в воду, и одна из девочек утонула", - говорится в релизе.
Идет проверка, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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