https://ria.ru/20230821/prud-1891332487.html

В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка

В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка - РИА Новости, 21.08.2023

В пруду на северо-западе Москвы утонула девочка

Девочка утонула на северо-западе Москвы, купаясь в пруду без присмотра взрослых, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:49

2023-08-21T16:49

2023-08-21T16:49

происшествия

москва

митино

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Девочка утонула на северо-западе Москвы, купаясь в пруду без присмотра взрослых, сообщает столичная прокуратура. "В Пенягинском пруду в Митино обнаружено тело 11-летней девочки. По предварительной информации, малолетняя купалась в пруду, ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно. Девочка находилась у водоема без сопровождения взрослых", - говорится в телеграм-канале прокуратуры. Как добавили в столичном главке СК РФ, предварительно установлено, что школьница отправилась с подругой на прогулку к водоему. "Дети зашли в воду, и одна из девочек утонула", - говорится в релизе. Идет проверка, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20230821/utonuli-1891326185.html

москва

митино

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, митино