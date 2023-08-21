https://ria.ru/20230821/proverka-1891392958.html

В Тверской области организовали проверку по факту падения БПЛА

В Тверской области организовали проверку по факту падения БПЛА - РИА Новости, 21.08.2023

В Тверской области организовали проверку по факту падения БПЛА

Упавший беспилотник нашли в лесу в Тверской области, пострадавших нет, правоохранительные органы проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T20:37

2023-08-21T20:37

2023-08-21T20:37

происшествия

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Упавший беспилотник нашли в лесу в Тверской области, пострадавших нет, правоохранительные органы проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. "Двадцать первого августа в Жарковском округе в лесу был обнаружен упавший БПЛА. Пострадавших в результате происшествия нет. Правоохранительные органы проводят проверку, ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени", - говорится в сообщении. Пресс-служба правительства региона при этом напомнила, что в Тверской области действует запрет на использование беспилотных воздушных судов, независимо от их массы.

https://ria.ru/20230820/vokzal-1891112662.html

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2023

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происшествия, игорь руденя