https://ria.ru/20230821/prokat-1891337456.html

Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера" - РИА Новости, 21.08.2023

Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

Министерство культуры России по-прежнему не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:12

2023-08-21T17:12

2023-08-21T17:12

культура

новости культуры

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россия

кристофер нолан

кино

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство культуры России по-прежнему не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее телеграм-канал BRIEF сообщил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут в российский кинопрокат, а также они не будут показаны на онлайн-платформах, так как Минкультуры РФ "негласно запретило кинопрокатчикам обращаться в ведомство за соответствующими разрешениями". "Ведомство не получало заявки на выдачу прокатных удостоверений по данным фильмам", - говорится в сообщении. Биографическая драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и фэнтезийная комедия "Барби" Греты Гервиг вышли в мировой прокат 21 июля.

https://ria.ru/20230809/barbi-1889137399.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, кристофер нолан, кино