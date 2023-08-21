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Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера" - РИА Новости, 21.08.2023
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Культура
 
17:12 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/prokat-1891337456.html
Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"
Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера" - РИА Новости, 21.08.2023
Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"
Министерство культуры России по-прежнему не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:12
2023-08-21T17:12
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
кристофер нолан
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство культуры России по-прежнему не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее телеграм-канал BRIEF сообщил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут в российский кинопрокат, а также они не будут показаны на онлайн-платформах, так как Минкультуры РФ "негласно запретило кинопрокатчикам обращаться в ведомство за соответствующими разрешениями". "Ведомство не получало заявки на выдачу прокатных удостоверений по данным фильмам", - говорится в сообщении. Биографическая драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и фэнтезийная комедия "Барби" Греты Гервиг вышли в мировой прокат 21 июля.
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новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, кристофер нолан, кино
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия, Кристофер Нолан, Кино
Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

Минкультуры по-прежнему не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"

© Heyday Films (2023) Кадр из фильма "Барби"
Кадр из фильма Барби
© Heyday Films (2023)
Кадр из фильма "Барби". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство культуры России по-прежнему не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее телеграм-канал BRIEF сообщил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут в российский кинопрокат, а также они не будут показаны на онлайн-платформах, так как Минкультуры РФ "негласно запретило кинопрокатчикам обращаться в ведомство за соответствующими разрешениями".
"Ведомство не получало заявки на выдачу прокатных удостоверений по данным фильмам", - говорится в сообщении.
Биографическая драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и фэнтезийная комедия "Барби" Греты Гервиг вышли в мировой прокат 21 июля.
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