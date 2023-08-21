https://ria.ru/20230821/prokat-1891337456.html
Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"
Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера" - РИА Новости, 21.08.2023
Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"
Министерство культуры России по-прежнему не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:12
2023-08-21T17:12
2023-08-21T17:12
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
кристофер нолан
кино
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство культуры России по-прежнему не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее телеграм-канал BRIEF сообщил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут в российский кинопрокат, а также они не будут показаны на онлайн-платформах, так как Минкультуры РФ "негласно запретило кинопрокатчикам обращаться в ведомство за соответствующими разрешениями". "Ведомство не получало заявки на выдачу прокатных удостоверений по данным фильмам", - говорится в сообщении. Биографическая драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и фэнтезийная комедия "Барби" Греты Гервиг вышли в мировой прокат 21 июля.
https://ria.ru/20230809/barbi-1889137399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, кристофер нолан, кино
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия, Кристофер Нолан, Кино
Минкультуры не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"
Минкультуры по-прежнему не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство культуры России по-прежнему не получало заявок на прокат фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее телеграм-канал BRIEF сообщил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не выйдут в российский кинопрокат, а также они не будут показаны на онлайн-платформах, так как Минкультуры РФ "негласно запретило кинопрокатчикам обращаться в ведомство за соответствующими разрешениями".
"Ведомство не получало заявки на выдачу прокатных удостоверений по данным фильмам", - говорится в сообщении.
Биографическая драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана
и фэнтезийная комедия "Барби" Греты Гервиг вышли в мировой прокат 21 июля.
Депутат Госдумы считает, что кукла Барби плохо влияет на психику девочек