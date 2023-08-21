https://ria.ru/20230821/prilepin-1891406448.html
Володин и Миронов навестили Прилепина в больнице
Володин и Миронов навестили Прилепина в больнице - РИА Новости, 21.08.2023
Володин и Миронов навестили Прилепина в больнице
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов навестили сопредседателя партии "Справедливая Россия - За РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T23:38
2023-08-21T23:38
2023-08-21T23:38
киев
нижегородская область
захар прилепин
вячеслав володин
сергей миронов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов навестили сопредседателя партии "Справедливая Россия - За Правду" Захара Прилепина в больнице. Об этом написал Прилепин в своем Telegram-канале.Прилепин также сообщил, что к нему в больницу пришел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Сегодня целую делегацию встречал - Вячеслав Викторович, Сергей Михайлович… Рассказали с Глебом Сергеевичем дорогим гостям про наши новые, формирующиеся нами подразделения - батальон "Серафима Саровского", отряд "Родня"; про полк Росгвардии "Оплот" тоже, конечно", - написал Прилепин.Он отметил, что гости поделились новостями хорошими и не очень, а также сошлись на мнении о Киеве. "Сошлись, если коротко, на одном. Только Киев. Не в этот раз, так в другой, который, впрочем, тоже откладывать надолго нельзя. Только мирный русский Киев. Так что, работаем", - заключил Прилепин. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, нижегородская область, захар прилепин, вячеслав володин, сергей миронов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Киев, Нижегородская область, Захар Прилепин, Вячеслав Володин, Сергей Миронов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Володин и Миронов навестили Прилепина в больнице
Володин, Миронов и губернатор Никитин навестили Прилепина в больнице