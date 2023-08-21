https://ria.ru/20230821/prilepin-1891406448.html

Володин и Миронов навестили Прилепина в больнице

Володин и Миронов навестили Прилепина в больнице - РИА Новости, 21.08.2023

Володин и Миронов навестили Прилепина в больнице

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов навестили сопредседателя партии "Справедливая Россия - За РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T23:38

2023-08-21T23:38

2023-08-21T23:38

киев

нижегородская область

захар прилепин

вячеслав володин

сергей миронов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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МОСКВА, 21 авг- РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов навестили сопредседателя партии "Справедливая Россия - За Правду" Захара Прилепина в больнице. Об этом написал Прилепин в своем Telegram-канале.Прилепин также сообщил, что к нему в больницу пришел губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Сегодня целую делегацию встречал - Вячеслав Викторович, Сергей Михайлович… Рассказали с Глебом Сергеевичем дорогим гостям про наши новые, формирующиеся нами подразделения - батальон "Серафима Саровского", отряд "Родня"; про полк Росгвардии "Оплот" тоже, конечно", - написал Прилепин.Он отметил, что гости поделились новостями хорошими и не очень, а также сошлись на мнении о Киеве. "Сошлись, если коротко, на одном. Только Киев. Не в этот раз, так в другой, который, впрочем, тоже откладывать надолго нельзя. Только мирный русский Киев. Так что, работаем", - заключил Прилепин. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, нижегородская область, захар прилепин, вячеслав володин, сергей миронов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф