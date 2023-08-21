https://ria.ru/20230821/pozhenimsya-1891347437.html

Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир

Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир - РИА Новости, 21.08.2023

Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир

Романтическое шоу "Давай поженимся!" выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:02

2023-08-21T18:02

2023-08-21T18:04

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лариса гузеева

роза сябитова

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. "Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва, — поделилась эмоциями Лариса Гузеева. — Герои у нас будут очень разные. Их объединит одно: они все хотят счастья, хотят создать семью". По словам Сябитовой, она вернулась на съемочную площадку как в "любимую и дорогую семью" после длительной командировки. "Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им. Нынешнее поколение — поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе", — отметила главная сваха страны. Как рассказали создатели программы, Гузеева и Сябитова будут пообщаться с героями в новой студии. У ведущих также появится помощник — икусственный интеллект. Он будет делиться советами и прогнозами относительно возможных союзов. Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены.

https://ria.ru/20230727/shou-1886687199.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, лариса гузеева, роза сябитова, первый канал (телеканал)