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Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир
Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир - РИА Новости, 21.08.2023
Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир
Романтическое шоу "Давай поженимся!" выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:02
2023-08-21T18:02
2023-08-21T18:04
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лариса гузеева
роза сябитова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. "Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва, — поделилась эмоциями Лариса Гузеева. — Герои у нас будут очень разные. Их объединит одно: они все хотят счастья, хотят создать семью". По словам Сябитовой, она вернулась на съемочную площадку как в "любимую и дорогую семью" после длительной командировки. "Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им. Нынешнее поколение — поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе", — отметила главная сваха страны. Как рассказали создатели программы, Гузеева и Сябитова будут пообщаться с героями в новой студии. У ведущих также появится помощник — икусственный интеллект. Он будет делиться советами и прогнозами относительно возможных союзов. Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены.
https://ria.ru/20230727/shou-1886687199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, лариса гузеева, роза сябитова, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Лариса Гузеева, Роза Сябитова, Первый канал (телеканал)
Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир
Программа "Давай поженимся!" выйдет в эфир Первого канала 28 августа
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала.
Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
«
"Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва, — поделилась эмоциями Лариса Гузеева. — Герои у нас будут очень разные. Их объединит одно: они все хотят счастья, хотят создать семью".
По словам Сябитовой, она вернулась на съемочную площадку как в "любимую и дорогую семью" после длительной командировки.
«
"Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им. Нынешнее поколение — поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе", — отметила главная сваха страны.
Как рассказали создатели программы, Гузеева и Сябитова будут пообщаться с героями в новой студии.
У ведущих также появится помощник — икусственный интеллект. Он будет делиться советами и прогнозами относительно возможных союзов.
Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены.
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