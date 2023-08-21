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Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир - РИА Новости, 21.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:02 21.08.2023 (обновлено: 18:04 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/pozhenimsya-1891347437.html
Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир
Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир - РИА Новости, 21.08.2023
Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир
Романтическое шоу "Давай поженимся!" выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:02
2023-08-21T18:04
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
лариса гузеева
роза сябитова
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала. Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова. "Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва, — поделилась эмоциями Лариса Гузеева. — Герои у нас будут очень разные. Их объединит одно: они все хотят счастья, хотят создать семью". По словам Сябитовой, она вернулась на съемочную площадку как в "любимую и дорогую семью" после длительной командировки. "Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им. Нынешнее поколение — поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе", — отметила главная сваха страны. Как рассказали создатели программы, Гузеева и Сябитова будут пообщаться с героями в новой студии. У ведущих также появится помощник — икусственный интеллект. Он будет делиться советами и прогнозами относительно возможных союзов. Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, лариса гузеева, роза сябитова, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Лариса Гузеева, Роза Сябитова, Первый канал (телеканал)
Названа дата возвращения шоу "Давай поженимся!" в эфир

Программа "Давай поженимся!" выйдет в эфир Первого канала 28 августа

© Давай поженимся!/YoutubeКадр из телепередачи "Давай поженимся!"
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Романтическое шоу "Давай поженимся!" выйдет в эфир 28 августа в 15:15, сообщает пресс-служба Первого канала.
Ведущими проекта снова станут Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
«
"Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва, — поделилась эмоциями Лариса Гузеева. — Герои у нас будут очень разные. Их объединит одно: они все хотят счастья, хотят создать семью".
По словам Сябитовой, она вернулась на съемочную площадку как в "любимую и дорогую семью" после длительной командировки.
«
"Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать им. Нынешнее поколение поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе", — отметила главная сваха страны.
Как рассказали создатели программы, Гузеева и Сябитова будут пообщаться с героями в новой студии.
У ведущих также появится помощник — икусственный интеллект. Он будет делиться советами и прогнозами относительно возможных союзов.
Передача "Давай поженимся" выходила в эфир с 2008 года. После начала спецоперации съемки были приостановлены.
Съемки нового сезона ток-шоу Давай поженимся - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиЛариса ГузееваРоза СябитоваПервый канал (телеканал)
 
 
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