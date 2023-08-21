https://ria.ru/20230821/pozhar-1891336607.html

В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание

В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание - РИА Новости, 21.08.2023

В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание

Заброшенное здание в бывшем грузовом порту Волгограда тушат пожарные на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:07

2023-08-21T17:07

2023-08-21T17:07

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Заброшенное здание в бывшем грузовом порту Волгограда тушат пожарные на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС РФ. По информации ведомства, в понедельник в 15.12 поступила информация о пожаре на территории бывшего грузового порта в Волгограде. "На улице Степана Разина горела кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на площади 400 квадратных метров", - сообщили в МЧС. По данным ведомства, в 16.12 объявлена локализация пожара.

https://ria.ru/20230804/sochi-1888118024.html

волгоград

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2023

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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)