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В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание
В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание - РИА Новости, 21.08.2023
В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание
Заброшенное здание в бывшем грузовом порту Волгограда тушат пожарные на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:07
2023-08-21T17:07
2023-08-21T17:07
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Заброшенное здание в бывшем грузовом порту Волгограда тушат пожарные на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС РФ. По информации ведомства, в понедельник в 15.12 поступила информация о пожаре на территории бывшего грузового порта в Волгограде. "На улице Степана Разина горела кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на площади 400 квадратных метров", - сообщили в МЧС. По данным ведомства, в 16.12 объявлена локализация пожара.
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание
В бывшем порту Волгограда загорелось здание на площади 400 квадратных метров