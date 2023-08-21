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В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание - РИА Новости, 21.08.2023
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17:07 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/pozhar-1891336607.html
В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание
В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание - РИА Новости, 21.08.2023
В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание
Заброшенное здание в бывшем грузовом порту Волгограда тушат пожарные на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:07
2023-08-21T17:07
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Заброшенное здание в бывшем грузовом порту Волгограда тушат пожарные на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС РФ. По информации ведомства, в понедельник в 15.12 поступила информация о пожаре на территории бывшего грузового порта в Волгограде. "На улице Степана Разина горела кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на площади 400 квадратных метров", - сообщили в МЧС. По данным ведомства, в 16.12 объявлена локализация пожара.
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В бывшем грузовом порту Волгограда загорелось заброшенное здание

В бывшем порту Волгограда загорелось здание на площади 400 квадратных метров

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 21 авг – РИА Новости. Заброшенное здание в бывшем грузовом порту Волгограда тушат пожарные на площади 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
По информации ведомства, в понедельник в 15.12 поступила информация о пожаре на территории бывшего грузового порта в Волгограде.
"На улице Степана Разина горела кровля заброшенного неэксплуатируемого здания на площади 400 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
По данным ведомства, в 16.12 объявлена локализация пожара.
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Сочи усилят меры безопасности морского торгового порта
4 августа, 10:34
 
ПроисшествияВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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