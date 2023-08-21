https://ria.ru/20230821/pozhar-1891214752.html

Площадь пожара в Подмосковье выросла до трех тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Подмосковье выросла до трех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 21.08.2023

Площадь пожара в Подмосковье выросла до трех тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе с лакокрасочной продукцией в Богородском городском округе Московской области увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:45

2023-08-21T10:45

2023-08-21T11:23

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Площадь пожара на складе с лакокрасочной продукцией в Богородском городском округе Московской области увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Площадь пожара на складе составляет 3000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.В тушении участвуют более 130 человек, 38 единиц техники.Также привлечены два вертолета Ка-32 МЧС и Московского авиационного центра.Пожар начался сегодня утром в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2, на площади 1500 квадратных метров.

https://ria.ru/20230821/pozhar-1891210434.html

московская область (подмосковье)

россия

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Дарья Буймова

московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия