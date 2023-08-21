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Площадь пожара в Подмосковье выросла до трех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 21.08.2023
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10:45 21.08.2023 (обновлено: 11:23 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/pozhar-1891214752.html
Площадь пожара в Подмосковье выросла до трех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Подмосковье выросла до трех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 21.08.2023
Площадь пожара в Подмосковье выросла до трех тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе с лакокрасочной продукцией в Богородском городском округе Московской области увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:45
2023-08-21T11:23
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Площадь пожара на складе с лакокрасочной продукцией в Богородском городском округе Московской области увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Площадь пожара на складе составляет 3000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.В тушении участвуют более 130 человек, 38 единиц техники.Также привлечены два вертолета Ка-32 МЧС и Московского авиационного центра.Пожар начался сегодня утром в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2, на площади 1500 квадратных метров.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Подмосковье выросла до трех тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 3000 квадратных метров

© Фото : МЧС РоссииПожар в Богородском округе Подмосковья
Пожар в Богородском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : МЧС России
Пожар в Богородском округе Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Площадь пожара на складе с лакокрасочной продукцией в Богородском городском округе Московской области увеличилась, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Площадь пожара на складе составляет 3000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
В тушении участвуют более 130 человек, 38 единиц техники.
Также привлечены два вертолета Ка-32 МЧС и Московского авиационного центра.
Пожар начался сегодня утром в административно-складском здании по адресу: городской округ Богородский, улица Ильича, дом 1, корпус 2, на площади 1500 квадратных метров.
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Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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