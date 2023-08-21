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В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек - РИА Новости, 21.08.2023
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10:25 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/pozhar-1891210434.html
В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек
В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек
Квартира загорелась на 40 "квадратах" на северо-востоке Москвы, троих человек спасли, еще 15 эвакуировали, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:25
2023-08-21T10:25
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Квартира загорелась на 40 "квадратах" на северо-востоке Москвы, троих человек спасли, еще 15 эвакуировали, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По информации ведомства, в понедельник утром на Дмитровском шоссе в Москве горела квартира на 21-м этаже многоэтажки. В 9.48 возгорание локализовали на 40 "квадратах", а в 9.54 полностью ликвидировали. "В ходе тушения пожара спасены три человека, эвакуированы 15 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек

Сотрудники МЧС спасли троих человек при тушении пожара в московской многоэтажке

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Квартира загорелась на 40 "квадратах" на северо-востоке Москвы, троих человек спасли, еще 15 эвакуировали, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
По информации ведомства, в понедельник утром на Дмитровском шоссе в Москве горела квартира на 21-м этаже многоэтажки. В 9.48 возгорание локализовали на 40 "квадратах", а в 9.54 полностью ликвидировали.
"В ходе тушения пожара спасены три человека, эвакуированы 15 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В здании в центре Москвы потушили пожар
1 августа, 23:00
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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