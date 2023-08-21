https://ria.ru/20230821/pozhar-1891210434.html

В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек

В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек - РИА Новости, 21.08.2023

В Москве при тушении пожара в многоэтажке спасли троих человек

Квартира загорелась на 40 "квадратах" на северо-востоке Москвы, троих человек спасли, еще 15 эвакуировали, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:25

2023-08-21T10:25

2023-08-21T10:25

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Квартира загорелась на 40 "квадратах" на северо-востоке Москвы, троих человек спасли, еще 15 эвакуировали, пожар потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. По информации ведомства, в понедельник утром на Дмитровском шоссе в Москве горела квартира на 21-м этаже многоэтажки. В 9.48 возгорание локализовали на 40 "квадратах", а в 9.54 полностью ликвидировали. "В ходе тушения пожара спасены три человека, эвакуированы 15 человек. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

https://ria.ru/20230801/pozhar-1887698315.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)