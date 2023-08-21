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Площадь пожара в Подмосковье выросла до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Подмосковье выросла до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 21.08.2023
Площадь пожара в Подмосковье выросла до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Московской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:22
2023-08-21T10:22
2023-08-21T10:46
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Московской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, борьбу с огнем осложняют высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. К тушению возгорания привлечены более 80 человек и 25 единиц техники.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Площадь пожара в Подмосковье выросла до двух тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до двух тысяч квадратных метров