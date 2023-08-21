https://ria.ru/20230821/pozhar-1891210130.html

Площадь пожара в Подмосковье выросла до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Подмосковье выросла до двух тысяч квадратных метров - РИА Новости, 21.08.2023

Площадь пожара в Подмосковье выросла до двух тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Московской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:22

2023-08-21T10:22

2023-08-21T10:46

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891213027_0:221:1280:941_1920x0_80_0_0_5e427ffa8c11fba5792893a394938ebb.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Площадь пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Богородском городском округе Московской области увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, борьбу с огнем осложняют высокая пожарная нагрузка склада и сложная планировка здания. К тушению возгорания привлечены более 80 человек и 25 единиц техники.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия