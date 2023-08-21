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Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.08.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:13

2023-08-21T14:13

2023-08-21T14:13

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия