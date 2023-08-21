https://ria.ru/20230821/poteri-1891281424.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 21.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:13
2023-08-21T14:13
2023-08-21T14:13
специальная военная операция на украине
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 45 солдат ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-миллиметровых миномета", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине