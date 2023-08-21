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ВСУ потеряли более 200 солдат на Донецком направлении

ВСУ потеряли более 200 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 21.08.2023

ВСУ потеряли более 200 солдат на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 225 военнослужащих убитыми и ранеными и 13 единиц... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:10

2023-08-21T14:10

2023-08-21T14:14

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

украина

красногоровка

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 225 военнослужащих убитыми и ранеными и 13 единиц техники, включая одну американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, сообщило Минобороны России.В сводке отмечается, что на донецком направлении "профессиональными действиями подразделений группировки войск "Южная", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики"."За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы: "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, россия, вооруженные силы украины, украина, красногоровка