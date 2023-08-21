https://ria.ru/20230821/posobie-1891319758.html

В ГД внесли проект о пособии матери, начавшей работать до 1,5 года ребенка

В ГД внесли проект о пособии матери, начавшей работать до 1,5 года ребенка - РИА Новости, 21.08.2023

В ГД внесли проект о пособии матери, начавшей работать до 1,5 года ребенка

Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать ежемесячное... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:47

2023-08-21T15:47

2023-08-21T15:47

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком матери, даже если она вышла из декрета на работу до достижения ребенком полутора лет, а также если доход трудоспособных членов семьи во время выплаты пособия стал больше прожиточного минимума. В настоящее время если размер среднедушевого дохода семьи превышает прожиточный минимум на душу населения, в выплате пособия может быть отказано. "Законопроект предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут приостановить или отменить выплату пособия до окончания назначенного срока выплаты (этот срок составляет один год, после которого выплата будет продолжена в случае соответствия доходов семьи требованиям закона)", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что сегодня пособие сохраняется лишь в случае, если тот, кто ухаживает за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому, а также в случае продолжения обучения, что удерживает женщин-матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством. "Законопроектом предлагается изменить эту норму, дополнив ее обстоятельством выхода на работу из отпуска до того, как ребенку исполнилось полтора года. Таким образом, женщина сможет выйти на работу раньше, и это не отнимет у нее право на одновременное получение пособия по уходу за ребенком (до момента, когда ему исполнится полтора года)", - отмечается в пояснительном документе. В нем уточнятся, что инициатива окажет положительное влияние как на конкретную семью, так и на экономику России в целом. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, сообщалось в перечне поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума.

https://ria.ru/20230817/putin-1890658378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, общество