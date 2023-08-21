https://ria.ru/20230821/pompei-1891208382.html
В античном городе Помпеи в Италии обнаружили комнату рабов
В античном городе Помпеи в Италии обнаружили комнату рабов - РИА Новости, 21.08.2023
В античном городе Помпеи в Италии обнаружили комнату рабов
Небольшую комнату рабов с предметами быта и спальными местами обнаружили итальянские археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:07
2023-08-21T10:07
2023-08-21T10:07
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РИМ, 21 авг – РИА Новости. Небольшую комнату рабов с предметами быта и спальными местами обнаружили итальянские археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, сообщило министерство культуры Италии. Убранство помещения, говорится в заявлении, выглядит фотографией "необеспеченности и подчиненности". В нем оказались две кровати, только на одной из которых было подобие матраса, следы двух небольших шкафчиков, несколько амфор и керамических ваз, а также различные инструменты, в том числе железная мотыга. В сосудах археологи нашли останки двух мышей и крысы, возможно, спасавшихся при извержении. "Эти детали лишний раз подчеркивают, в каких неблагополучных и антисанитарных условиях жили в то время низшие слои общества", - говорится в сообщении министерства культуры. Ведомство опубликовало двухминутный ролик, на котором директор Археологического парка города Помпеи Габриэль Цухтригель показывает состояние находки и обращает внимание на сохранность цветов на изголовье кровати. По его словам, комнату в прошлом нашли черные копатели, которые частично разрушили ее детали. Интерьер помещения удалось восстановить благодаря технике с использованием гипса, который заполняет пустоты, образовавшиеся из-за распада органической материи, такой как дерево и ткань. Комната находится на римской вилле примерно в 600 метрах к северу от стен Помпеи. Там же в ноябре 2021 была обнаружено еще одно помещение для рабов. В тесном помещении площадью 16 квадратных метров с тремя простыми койками жила, как считается, семья работников виллы.
https://ria.ru/20201013/pompei-1579403493.html
https://ria.ru/20181121/1533155523.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помпеи, италия, в мире
В античном городе Помпеи в Италии обнаружили комнату рабов
В Помпеях археологи нашли комнату рабов с предметами быта и спальными местами
РИМ, 21 авг – РИА Новости.
Небольшую комнату рабов с предметами быта и спальными местами обнаружили итальянские археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, сообщило министерство культуры Италии
.
Убранство помещения, говорится в заявлении, выглядит фотографией "необеспеченности и подчиненности". В нем оказались две кровати, только на одной из которых было подобие матраса, следы двух небольших шкафчиков, несколько амфор и керамических ваз, а также различные инструменты, в том числе железная мотыга. В сосудах археологи нашли останки двух мышей и крысы, возможно, спасавшихся при извержении.
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"Эти детали лишний раз подчеркивают, в каких неблагополучных и антисанитарных условиях жили в то время низшие слои общества", - говорится в сообщении министерства культуры.
Ведомство опубликовало двухминутный ролик, на котором директор Археологического парка города Помпеи Габриэль Цухтригель показывает состояние находки и обращает внимание на сохранность цветов на изголовье кровати. По его словам, комнату в прошлом нашли черные копатели, которые частично разрушили ее детали.
Интерьер помещения удалось восстановить благодаря технике с использованием гипса, который заполняет пустоты, образовавшиеся из-за распада органической материи, такой как дерево и ткань. Комната находится на римской вилле примерно в 600 метрах к северу от стен Помпеи. Там же в ноябре 2021 была обнаружено еще одно помещение для рабов. В тесном помещении площадью 16 квадратных метров с тремя простыми койками жила, как считается, семья работников виллы.
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