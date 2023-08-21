https://ria.ru/20230821/polsha-1891297736.html

Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского

Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского - РИА Новости, 21.08.2023

Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X вызывает на предвыборные дебаты председателя правящей... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:55

2023-08-21T14:55

2023-08-21T14:55

в мире

польша

белоруссия

дональд туск

ярослав качиньский

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X вызывает на предвыборные дебаты председателя правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, обещая, что "больно не будет". Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что "Право и справедливость" не хочет вести предвыборные дебаты с оппозицией и что ему "трудно представить" дебаты Качиньского с Туском. "Дорогой Ярослав. Нечего бояться, нечего стыдиться. Будем говорить по-польски. Час дебатов, и больно не будет", - заявил Туск в видеозаписи. Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. Поляки изберут на четырехлетний срок 460 депутатов и 100 сенаторов. Одновременно с парламентскими в Польше пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией. Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".

https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html

https://ria.ru/20230719/marsh-1885140552.html

польша

белоруссия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет