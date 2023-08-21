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Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского - РИА Новости, 21.08.2023
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14:55 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/polsha-1891297736.html
Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского
Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского - РИА Новости, 21.08.2023
Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X вызывает на предвыборные дебаты председателя правящей... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:55
2023-08-21T14:55
в мире
польша
белоруссия
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X вызывает на предвыборные дебаты председателя правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, обещая, что "больно не будет". Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что "Право и справедливость" не хочет вести предвыборные дебаты с оппозицией и что ему "трудно представить" дебаты Качиньского с Туском. "Дорогой Ярослав. Нечего бояться, нечего стыдиться. Будем говорить по-польски. Час дебатов, и больно не будет", - заявил Туск в видеозаписи. Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. Поляки изберут на четырехлетний срок 460 депутатов и 100 сенаторов. Одновременно с парламентскими в Польше пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией. Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".
https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html
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в мире, польша, белоруссия, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Европейский совет
Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского

Туск вызвал на дебаты Качиньского, обещая, что больно не будет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X вызывает на предвыборные дебаты председателя правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, обещая, что "больно не будет".
Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что "Право и справедливость" не хочет вести предвыборные дебаты с оппозицией и что ему "трудно представить" дебаты Качиньского с Туском.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией
8 февраля, 14:57
"Дорогой Ярослав. Нечего бояться, нечего стыдиться. Будем говорить по-польски. Час дебатов, и больно не будет", - заявил Туск в видеозаписи.
Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. Поляки изберут на четырехлетний срок 460 депутатов и 100 сенаторов.
Одновременно с парламентскими в Польше пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией.
Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Лидер польской оппозиции анонсировал миллионный марш в Варшаве
19 июля, 18:12
 
В миреПольшаБелоруссияДональд ТускЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьЕвропейский совет
 
 
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