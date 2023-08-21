https://ria.ru/20230821/polsha-1891297736.html
Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского
Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского - РИА Новости, 21.08.2023
Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X вызывает на предвыборные дебаты председателя правящей... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:55
2023-08-21T14:55
2023-08-21T14:55
в мире
польша
белоруссия
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости. Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X вызывает на предвыборные дебаты председателя правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, обещая, что "больно не будет". Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что "Право и справедливость" не хочет вести предвыборные дебаты с оппозицией и что ему "трудно представить" дебаты Качиньского с Туском. "Дорогой Ярослав. Нечего бояться, нечего стыдиться. Будем говорить по-польски. Час дебатов, и больно не будет", - заявил Туск в видеозаписи. Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. Поляки изберут на четырехлетний срок 460 депутатов и 100 сенаторов. Одновременно с парламентскими в Польше пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией. Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".
https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html
https://ria.ru/20230719/marsh-1885140552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Европейский совет
Лидер оппозиции Польши Туск вызвал на дебаты Качиньского
Туск вызвал на дебаты Качиньского, обещая, что больно не будет
ВАРШАВА, 21 авг – РИА Новости.
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети X
вызывает на предвыборные дебаты председателя правящей партии страны "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, обещая, что "больно не будет".
Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил журналистам, что "Право и справедливость" не хочет вести предвыборные дебаты с оппозицией и что ему "трудно представить" дебаты Качиньского с Туском.
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"Дорогой Ярослав. Нечего бояться, нечего стыдиться. Будем говорить по-польски. Час дебатов, и больно не будет", - заявил Туск в видеозаписи.
Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. Поляки изберут на четырехлетний срок 460 депутатов и 100 сенаторов.
Одновременно с парламентскими в Польше пройдет национальный референдум по вопросам приема нелегальных мигрантов, приватизации, увеличения пенсионного возраста и сноса заграждения на границе с Белоруссией
.
Ранее польская оппозиция заявила, что будет бойкотировать референдум, так как считает его частью предвыборной кампании "Права и справедливости".
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