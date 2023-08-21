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"Идиоты". На Западе пожалели, что не оставили Украину в покое
"Идиоты". На Западе пожалели, что не оставили Украину в покое - РИА Новости, 21.08.2023
"Идиоты". На Западе пожалели, что не оставили Украину в покое
Североатлантический альянс не смог оставить в покое Украину после провала операции в Грузии. Об этом сообщает обозреватель Nové slovo Павол Подолаи. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T01:35
2023-08-21T01:35
2023-08-21T01:35
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Североатлантический альянс не смог оставить в покое Украину после провала операции в Грузии. Об этом сообщает обозреватель Nové slovo Павол Подолаи."Ввиду того, что с Грузией не получилось, можно было бы ожидать, что наши герои из Североатлантического альянса оставят Украину в покое. К сожалению, они не смогли", — написал Подолаи.По его словам, действия НАТО оправданы идеей "и мы, и Украина можем делать, что хотим". Автор добавил, что проблема руководителей альянса, которых он называет "идиотами", в том, что они не понимают, когда "перегибают палку". Так, по мнению журналиста, альянс на протяжении долгого времени расширялся на восток, пытаясь поглотить в том числе Грузию и Украину, не осознавая всю тяжесть последствий.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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"Идиоты". На Западе пожалели, что не оставили Украину в покое
Nové slovo: НАТО не смогла оставить Украину в покое после провала в Грузии