https://ria.ru/20230821/pokhischenie-1891186385.html

В Приморье пенсионерку обманом лишили денег и похитили

В Приморье пенсионерку обманом лишили денег и похитили - РИА Новости, 21.08.2023

В Приморье пенсионерку обманом лишили денег и похитили

Пенсионерка из Большого Камня под мошенническим влиянием уехала из дома, перевела 2 миллиона рублей на чужой счет и провела два дня в гостинице во Владивостоке, РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T05:49

2023-08-21T05:49

2023-08-21T05:49

происшествия

большой камень

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Пенсионерка из Большого Камня под мошенническим влиянием уехала из дома, перевела 2 миллиона рублей на чужой счет и провела два дня в гостинице во Владивостоке, сообщили в управлении СК по Приморскому краю. По сообщению на сайте ведомства, в следственные органы обратилась девушка, рассказавшая, что ее 75-летняя бабушка ушла из квартиры в Большом Камне и пропала. После этого девушке позвонил некий мужчина. Он сказал, что "бабушка находится у него под контролем", а за сведения о ее местонахождении попросил 3 миллиона рублей. Следствие полагает, что за день до ухода пенсионерки из дома ей позвонил неизвестный, назвался сотрудником правоохранительных органов и заявил о попытке ее родственников завладеть деньгами на ее счете. По предложению собеседника и "с целью сохранения средств" женщина купила мобильный телефон и сообщила "сотруднику" номер. На следующий день поступил звонок от неизвестного. Тот сказал пенсионерке, что она должна прибыть в отделение банка во Владивостоке для перевода ее денег на безопасный счет. "Женщина согласилась, после чего мошенник вызвал такси, на котором женщина была доставлена в отделение банка, где ее встретил незнакомый мужчина и передал реквизиты банковского счета, по которому потерпевшая перевела денежные средства в размере 2 миллионов рублей на счет мошеннику, после чего последний снял для женщины гостиницу, где она провела двое суток", - полагают в приморском СУ СК. По версии ведомства, спустя два дня мошенник заказал такси, доставившее пенсионерку в Уссурийск "под предлогом подписания документов". Там женщину и обнаружили правоохранители. Они нашли ее сами, как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Приморью. Три миллиона рублей мошеннику не переводили. Возбуждено уголовное дело о похищении человека из корыстных побуждений, сообщили в краевом СУ СК. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230820/perm-1891126762.html

https://ria.ru/20230821/devochka-1891179572.html

большой камень

приморский край

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происшествия, большой камень, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)