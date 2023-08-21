https://ria.ru/20230821/pokhischenie-1891186385.html
В Приморье пенсионерку обманом лишили денег и похитили
В Приморье пенсионерку обманом лишили денег и похитили - РИА Новости, 21.08.2023
В Приморье пенсионерку обманом лишили денег и похитили
Пенсионерка из Большого Камня под мошенническим влиянием уехала из дома, перевела 2 миллиона рублей на чужой счет и провела два дня в гостинице во Владивостоке, РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T05:49
2023-08-21T05:49
2023-08-21T05:49
происшествия
большой камень
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Пенсионерка из Большого Камня под мошенническим влиянием уехала из дома, перевела 2 миллиона рублей на чужой счет и провела два дня в гостинице во Владивостоке, сообщили в управлении СК по Приморскому краю. По сообщению на сайте ведомства, в следственные органы обратилась девушка, рассказавшая, что ее 75-летняя бабушка ушла из квартиры в Большом Камне и пропала. После этого девушке позвонил некий мужчина. Он сказал, что "бабушка находится у него под контролем", а за сведения о ее местонахождении попросил 3 миллиона рублей. Следствие полагает, что за день до ухода пенсионерки из дома ей позвонил неизвестный, назвался сотрудником правоохранительных органов и заявил о попытке ее родственников завладеть деньгами на ее счете. По предложению собеседника и "с целью сохранения средств" женщина купила мобильный телефон и сообщила "сотруднику" номер. На следующий день поступил звонок от неизвестного. Тот сказал пенсионерке, что она должна прибыть в отделение банка во Владивостоке для перевода ее денег на безопасный счет. "Женщина согласилась, после чего мошенник вызвал такси, на котором женщина была доставлена в отделение банка, где ее встретил незнакомый мужчина и передал реквизиты банковского счета, по которому потерпевшая перевела денежные средства в размере 2 миллионов рублей на счет мошеннику, после чего последний снял для женщины гостиницу, где она провела двое суток", - полагают в приморском СУ СК. По версии ведомства, спустя два дня мошенник заказал такси, доставившее пенсионерку в Уссурийск "под предлогом подписания документов". Там женщину и обнаружили правоохранители. Они нашли ее сами, как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Приморью. Три миллиона рублей мошеннику не переводили. Возбуждено уголовное дело о похищении человека из корыстных побуждений, сообщили в краевом СУ СК. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230820/perm-1891126762.html
https://ria.ru/20230821/devochka-1891179572.html
большой камень
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, большой камень, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Большой Камень, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье пенсионерку обманом лишили денег и похитили
СК: в Приморье пенсионерку обманом лишили двух миллионов рублей и похитили
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Пенсионерка из Большого Камня под мошенническим влиянием уехала из дома, перевела 2 миллиона рублей на чужой счет и провела два дня в гостинице во Владивостоке, сообщили в управлении СК по Приморскому краю.
По сообщению на сайте ведомства, в следственные органы обратилась девушка, рассказавшая, что ее 75-летняя бабушка ушла из квартиры в Большом Камне и пропала. После этого девушке позвонил некий мужчина. Он сказал, что "бабушка находится у него под контролем", а за сведения о ее местонахождении попросил 3 миллиона рублей.
В Перми подростки до смерти избили мужчину
Следствие полагает, что за день до ухода пенсионерки из дома ей позвонил неизвестный, назвался сотрудником правоохранительных органов и заявил о попытке ее родственников завладеть деньгами на ее счете. По предложению собеседника и "с целью сохранения средств" женщина купила мобильный телефон и сообщила "сотруднику" номер. На следующий день поступил звонок от неизвестного. Тот сказал пенсионерке, что она должна прибыть в отделение банка во Владивостоке для перевода ее денег на безопасный счет.
"Женщина согласилась, после чего мошенник вызвал такси, на котором женщина была доставлена в отделение банка, где ее встретил незнакомый мужчина и передал реквизиты банковского счета, по которому потерпевшая перевела денежные средства в размере 2 миллионов рублей на счет мошеннику, после чего последний снял для женщины гостиницу, где она провела двое суток", - полагают в приморском СУ СК.
По версии ведомства, спустя два дня мошенник заказал такси, доставившее пенсионерку в Уссурийск
"под предлогом подписания документов". Там женщину и обнаружили правоохранители. Они нашли ее сами, как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Приморью. Три миллиона рублей мошеннику не переводили.
Возбуждено уголовное дело о похищении человека из корыстных побуждений, сообщили в краевом СУ СК. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка