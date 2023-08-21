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Собянин рассказал о поисках пропавших людей в московском коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023
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18:22 21.08.2023 (обновлено: 18:28 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/poisk-1891364550.html
Собянин рассказал о поисках пропавших людей в московском коллекторе
Собянин рассказал о поисках пропавших людей в московском коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023
Собянин рассказал о поисках пропавших людей в московском коллекторе
Поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе в Москве продолжается, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T18:22
2023-08-21T18:28
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе в Москве продолжается, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин."Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", - написал Собянин.Он выразил соболезнования родным и близким погибших.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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гибель участников экскурсии по московскому подземелью, москва, сергей собянин
Гибель участников экскурсии по московскому подземелью, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о поисках пропавших людей в московском коллекторе

Собянин: поиск пропавших в московских коллекторах людей продолжается

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Водосточный коллектор реки Неглинной. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе в Москве продолжается, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", - написал Собянин.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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Гибель участников экскурсии по московскому подземельюМоскваСергей Собянин
 
 
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