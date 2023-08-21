https://ria.ru/20230821/poisk-1891364550.html

Собянин рассказал о поисках пропавших людей в московском коллекторе

Собянин рассказал о поисках пропавших людей в московском коллекторе - РИА Новости, 21.08.2023

Собянин рассказал о поисках пропавших людей в московском коллекторе

Поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе в Москве продолжается, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:22

2023-08-21T18:22

2023-08-21T18:28

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе в Москве продолжается, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин."Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего", - написал Собянин.Он выразил соболезнования родным и близким погибших.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Пока найдены два тела - юноши и девушки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

https://ria.ru/20230821/gibel-1891322985.html

москва

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гибель участников экскурсии по московскому подземелью, москва, сергей собянин