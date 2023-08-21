https://ria.ru/20230821/poisk-1891271262.html

Пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой - РИА Новости, 21.08.2023

Пропавшую в Петербурге двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетняя девочка, пропавшая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, найдена живой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:55

2023-08-21T13:55

2023-08-21T13:55

происшествия

красногвардейский район

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Двухлетняя девочка, пропавшая в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, найдена живой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Накануне вечером в полицию Красногвардейского района обратилась женщина с заявлением, что ориентировочно около дома 65 по проспекту Маршала Блюхера пропала ее 2-летняя дочь. Русая девочка с серо-голубыми глазами была одета в сиреневую кофту, розовую панаму, джинсы и фиолетовые кроссовки. Как установили полицейские, ребенок находился с сожителем матери. Последний ввиду сильного алкогольного опьянения не смог пояснить полицейским, где забыл девочку. На розыск ребёнка были ориентированы все наружные наряды полиции. "В результате розыскных мероприятий с изучением записей камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района установили предполагаемое место нахождении ребёнка - станция техобслуживания на улице Стасовой, дом 14. Сегодня около 10 утра оперативники пришли по указанному адресу и обнаружили девочку целой и невредимой", - сообщает пресс-служба Главка. Уточняется, что в ближайшее время она будет передана матери. Как выяснилось, пьяный сожитель оставил ребенка на детской площадке во дворе дома 2 по улице Стасовой, а сам ушел домой спать. Около 17.30 знакомый семьи увидел девочку и привел ее на станцию СТО, где подрабатывает сторожем. Как сообщил РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, мама девочки попала в больницу, поэтому доверила присмотр за дочерью своему гражданскому мужу. Двухлетнюю девочку также искал поисковый отряд "ЛизаАлерт". "В поисках принимали участие больше 110 добровольцев отряда и примкнувших к ним горожан. Территория поиска была довольно большой и охватывала два района - Красногвардейский и Выборгский. Нам поступили десятки свидетельств от людей, которые вчера видели девочку, многие из них помогли направить ход поиска в нужное русло", - сообщили РИА Новости в пресс-службе поисковиков.

https://ria.ru/20230820/malchik-1891125978.html

https://ria.ru/20230629/malchik-1881022351.html

красногвардейский район

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красногвардейский район, россия, санкт-петербург