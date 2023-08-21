https://ria.ru/20230821/pogoda-1891192468.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.08.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T08:22

2023-08-21T08:22

2023-08-21T08:22

погода

михаил леус

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В понедельник погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами сохранятся очаги тумана. Днем в столице плюс 20-22 градуса, в Подмосковье - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html

московская область (подмосковье)

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, московская область (подмосковье), москва