https://ria.ru/20230821/pogoda-1891192468.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.08.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:22
2023-08-21T08:22
2023-08-21T08:22
погода
михаил леус
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В понедельник погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами сохранятся очаги тумана. Днем в столице плюс 20-22 градуса, в Подмосковье - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, московская область (подмосковье), москва
Погода, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидается до плюс 22 градусов и без осадков