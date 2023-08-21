Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/pogoda-1891192468.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.08.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:22
2023-08-21T08:22
погода
михаил леус
московская область (подмосковье)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119565_0:249:3199:2048_1920x0_80_0_0_83343c6f92c0ccd1dd3117cd09aa2ee5.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В понедельник погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами сохранятся очаги тумана. Днем в столице плюс 20-22 градуса, в Подмосковье - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119565_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_1df9b49da67949cc49be64945546084b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, михаил леус, московская область (подмосковье), москва
Погода, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

В Москве в понедельник ожидается до плюс 22 градусов и без осадков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в понедельник в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В понедельник погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами сохранятся очаги тумана. Днем в столице плюс 20-22 градуса, в Подмосковье - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - сказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Москва в воскресенье обновила суточный рекорд по количеству осадков
20 августа, 23:09
 
ПогодаМихаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала