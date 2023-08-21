https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891350159.html

Воробьев: в Подмосковье газифицируют ещё 515 населенных пунктов

Воробьев: в Подмосковье газифицируют ещё 515 населенных пунктов - РИА Новости, 21.08.2023

Воробьев: в Подмосковье газифицируют ещё 515 населенных пунктов

Газификация ещё 515 населенных пунктов с общим количеством жителей в 74 тысячи человек пройдет в Подмосковье с 2023 по 2030 годы, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T17:57

2023-08-21T17:57

2023-08-21T17:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

мособлгаз

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Газификация ещё 515 населенных пунктов с общим количеством жителей в 74 тысячи человек пройдет в Подмосковье с 2023 по 2030 годы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В предыдущие два года (2021-2022 года) газифицировали 78 тысяч, в этом году - 34 тысяч подключений. Здесь мы являемся самым заметным регионом и дальше продолжаем эту работу. Важно, что за 10 лет в рамках нашей областной программы газ получили порядка 200 тысяч жителей в 588 населенных пунктах. Она была продлена, и с 2023 по 2030 мы газифицируем 515 населенных пунктов, где проживает 74 тысячи человек", - сообщил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По словам губернатора, программа догазификации ведется в Подмосковье уже два года при активном участии "Газпрома" и "Мособлгаза". За это время инициатива коснулась 120 тысяч домов. Программа "Социальной газификации" в регионе позволила произвести тысячу льготных подключений. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. С января текущего года в этот список добавились семьи, имеющие более трех детей, и семьи участников СВО, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230818/uslugi-1890925982.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, мособлгаз