https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891350159.html
Воробьев: в Подмосковье газифицируют ещё 515 населенных пунктов
Воробьев: в Подмосковье газифицируют ещё 515 населенных пунктов - РИА Новости, 21.08.2023
Воробьев: в Подмосковье газифицируют ещё 515 населенных пунктов
Газификация ещё 515 населенных пунктов с общим количеством жителей в 74 тысячи человек пройдет в Подмосковье с 2023 по 2030 годы, сообщил губернатор Московской... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T17:57
2023-08-21T17:57
2023-08-21T17:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мособлгаз
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Газификация ещё 515 населенных пунктов с общим количеством жителей в 74 тысячи человек пройдет в Подмосковье с 2023 по 2030 годы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В предыдущие два года (2021-2022 года) газифицировали 78 тысяч, в этом году - 34 тысяч подключений. Здесь мы являемся самым заметным регионом и дальше продолжаем эту работу. Важно, что за 10 лет в рамках нашей областной программы газ получили порядка 200 тысяч жителей в 588 населенных пунктах. Она была продлена, и с 2023 по 2030 мы газифицируем 515 населенных пунктов, где проживает 74 тысячи человек", - сообщил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По словам губернатора, программа догазификации ведется в Подмосковье уже два года при активном участии "Газпрома" и "Мособлгаза". За это время инициатива коснулась 120 тысяч домов. Программа "Социальной газификации" в регионе позволила произвести тысячу льготных подключений. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. С января текущего года в этот список добавились семьи, имеющие более трех детей, и семьи участников СВО, сообщили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, мособлгаз
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Мособлгаз
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Газификация ещё 515 населенных пунктов с общим количеством жителей в 74 тысячи человек пройдет в Подмосковье с 2023 по 2030 годы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В предыдущие два года (2021-2022 года) газифицировали 78 тысяч, в этом году - 34 тысяч подключений. Здесь мы являемся самым заметным регионом и дальше продолжаем эту работу. Важно, что за 10 лет в рамках нашей областной программы газ получили порядка 200 тысяч жителей в 588 населенных пунктах. Она была продлена, и с 2023 по 2030 мы газифицируем 515 населенных пунктов, где проживает 74 тысячи человек", - сообщил Воробьев, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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По словам губернатора, программа догазификации ведется в Подмосковье уже два года при активном участии "Газпрома" и "Мособлгаза
". За это время инициатива коснулась 120 тысяч домов.
Программа "Социальной газификации" в регионе позволила произвести тысячу льготных подключений. Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. С января текущего года в этот список добавились семьи, имеющие более трех детей, и семьи участников СВО, сообщили в пресс-службе.