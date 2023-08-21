Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага"
CC BY 4.0 / Министерство культуры и туризма Московской области / Cropped image / Праздничное мероприятие в честь Дня государственного флага РФ в Подмосковье
Праздничное мероприятие в честь Дня государственного флага РФ в Подмосковье
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Насыщенная культурная программа, состоящая из концертов, ярмарок и шоу воздушных змеев, пройдет более чем в 50 парках Подмосковья в "День Государственного флага" 22 августа, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
"Более 50 парков Подмосковья запланировали 22 августа праздничное мероприятие "День Государственного флага". В парке Усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск состоится мастер-класс "Флаг моего Государства" и акция "Ленточка-триколор" на детской площадке. Поэтический концерт "Под флагом единым" и концерт "Символ России" ждет гостей парка культуры и отдыха "Пегас" в городском округе Егорьевск. Парк 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа приглашает на шоу воздушных змеев "Наш флаг - наша гордость", - отметили в ведомстве.
Тем временем в красногорском парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" пройдет праздничный концерт "О России", где выступит Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры", а также состоится ярмарка мастеров. А в Можайском горокруге все желающие смогут принять участие в флешмобе "Огромная страна" и посмотреть выставку "В трех цветах" в парке "Ривьера", сообщили в Минкультуры региона.