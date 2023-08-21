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Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага" - РИА Новости, 21.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:34 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891330387.html
Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага"
Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага" - РИА Новости, 21.08.2023
Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага"
Насыщенная культурная программа, состоящая из концертов, ярмарок и шоу воздушных змеев, пройдет более чем в 50 парках Подмосковья в "День Государственного... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T16:34
2023-08-21T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
егорьевск
день государственного флага россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Насыщенная культурная программа, состоящая из концертов, ярмарок и шоу воздушных змеев, пройдет более чем в 50 парках Подмосковья в "День Государственного флага" 22 августа, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "Более 50 парков Подмосковья запланировали 22 августа праздничное мероприятие "День Государственного флага". В парке Усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск состоится мастер-класс "Флаг моего Государства" и акция "Ленточка-триколор" на детской площадке. Поэтический концерт "Под флагом единым" и концерт "Символ России" ждет гостей парка культуры и отдыха "Пегас" в городском округе Егорьевск. Парк 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа приглашает на шоу воздушных змеев "Наш флаг - наша гордость", - отметили в ведомстве. Тем временем в красногорском парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" пройдет праздничный концерт "О России", где выступит Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры", а также состоится ярмарка мастеров. А в Можайском горокруге все желающие смогут принять участие в флешмобе "Огромная страна" и посмотреть выставку "В трех цветах" в парке "Ривьера", сообщили в Минкультуры региона.
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московская область (подмосковье), воскресенск, егорьевск, день государственного флага россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Егорьевск, День Государственного флага России

Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага"

CC BY 4.0 / Министерство культуры и туризма Московской области / Cropped image / Праздничное мероприятие в честь Дня государственного флага РФ в Подмосковье
Праздничное мероприятие в честь Дня государственного флага РФ в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство культуры и туризма Московской области / Cropped image /
Праздничное мероприятие в честь Дня государственного флага РФ в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Насыщенная культурная программа, состоящая из концертов, ярмарок и шоу воздушных змеев, пройдет более чем в 50 парках Подмосковья в "День Государственного флага" 22 августа, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
"Более 50 парков Подмосковья запланировали 22 августа праздничное мероприятие "День Государственного флага". В парке Усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск состоится мастер-класс "Флаг моего Государства" и акция "Ленточка-триколор" на детской площадке. Поэтический концерт "Под флагом единым" и концерт "Символ России" ждет гостей парка культуры и отдыха "Пегас" в городском округе Егорьевск. Парк 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа приглашает на шоу воздушных змеев "Наш флаг - наша гордость", - отметили в ведомстве.
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Вчера, 15:12
Тем временем в красногорском парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" пройдет праздничный концерт "О России", где выступит Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры", а также состоится ярмарка мастеров. А в Можайском горокруге все желающие смогут принять участие в флешмобе "Огромная страна" и посмотреть выставку "В трех цветах" в парке "Ривьера", сообщили в Минкультуры региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскЕгорьевскДень Государственного флага России
 
 
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