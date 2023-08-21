https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891330387.html

Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага"

Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага" - РИА Новости, 21.08.2023

Более 50 парков Подмосковья отпразднуют "День Государственного флага"

Насыщенная культурная программа, состоящая из концертов, ярмарок и шоу воздушных змеев, пройдет более чем в 50 парках Подмосковья в "День Государственного... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T16:34

2023-08-21T16:34

2023-08-21T16:34

новости подмосковья

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день государственного флага россии

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Насыщенная культурная программа, состоящая из концертов, ярмарок и шоу воздушных змеев, пройдет более чем в 50 парках Подмосковья в "День Государственного флага" 22 августа, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "Более 50 парков Подмосковья запланировали 22 августа праздничное мероприятие "День Государственного флага". В парке Усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск состоится мастер-класс "Флаг моего Государства" и акция "Ленточка-триколор" на детской площадке. Поэтический концерт "Под флагом единым" и концерт "Символ России" ждет гостей парка культуры и отдыха "Пегас" в городском округе Егорьевск. Парк 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа приглашает на шоу воздушных змеев "Наш флаг - наша гордость", - отметили в ведомстве. Тем временем в красногорском парке культуры и отдыха "Ивановские пруды" пройдет праздничный концерт "О России", где выступит Государственный академический оркестр солистов "Русские узоры", а также состоится ярмарка мастеров. А в Можайском горокруге все желающие смогут принять участие в флешмобе "Огромная страна" и посмотреть выставку "В трех цветах" в парке "Ривьера", сообщили в Минкультуры региона.

https://ria.ru/20230821/renovatsiya-1891307521.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), воскресенск, егорьевск, день государственного флага россии