https://ria.ru/20230821/pochta-1891306864.html

"Почта России" будет проверять личность отправителей посылок

"Почта России" будет проверять личность отправителей посылок - РИА Новости, 21.08.2023

"Почта России" будет проверять личность отправителей посылок

Сотрудники "Почты России" с 1 сентября будут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту, водительскому удостоверению или с РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:10

2023-08-21T15:10

2023-08-21T15:11

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники "Почты России" с 1 сентября будут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту, водительскому удостоверению или с помощью простой электронной подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи - её можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что новое правило касается всех регистрируемых почтовых отправлений, в их числе "посылки, заказные письма, бандероли". В компании отметили, что простая электронная подпись есть у 61,7 миллиона пользователей - они не ощутят изменений в оказании услуг. "Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023", - напомнили там. Согласно приказу, с 1 сентября регистрируемые почтовые отправления можно будет принимать только после идентификации личности отправителя.

https://realty.ria.ru/20230809/pochta-1889085897.html

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883140173.html

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общество, россия, почта россии, технологии