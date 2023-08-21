https://ria.ru/20230821/pochta-1891306864.html
"Почта России" будет проверять личность отправителей посылок
"Почта России" будет проверять личность отправителей посылок - РИА Новости, 21.08.2023
"Почта России" будет проверять личность отправителей посылок
Сотрудники "Почты России" с 1 сентября будут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту, водительскому удостоверению или с РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:10
2023-08-21T15:10
2023-08-21T15:11
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники "Почты России" с 1 сентября будут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту, водительскому удостоверению или с помощью простой электронной подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи - её можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что новое правило касается всех регистрируемых почтовых отправлений, в их числе "посылки, заказные письма, бандероли". В компании отметили, что простая электронная подпись есть у 61,7 миллиона пользователей - они не ощутят изменений в оказании услуг. "Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023", - напомнили там. Согласно приказу, с 1 сентября регистрируемые почтовые отправления можно будет принимать только после идентификации личности отправителя.
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общество, россия, почта россии, технологии
Общество, Россия, Почта России, Технологии
"Почта России" будет проверять личность отправителей посылок
"Почта России" с 1 сентября будет проверять личность отправителей посылок
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники "Почты России" с 1 сентября будут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту, водительскому удостоверению или с помощью простой электронной подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи - её можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении", - сообщили в пресс-службе.
"Почта России" запускает новый формат почтовых отделений
Там добавили, что новое правило касается всех регистрируемых почтовых отправлений, в их числе "посылки, заказные письма, бандероли".
В компании отметили, что простая электронная подпись есть у 61,7 миллиона пользователей - они не ощутят изменений в оказании услуг.
«
"Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023", - напомнили там.
Согласно приказу, с 1 сентября регистрируемые почтовые отправления можно будет принимать только после идентификации личности отправителя.
"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО