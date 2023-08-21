https://ria.ru/20230821/platov-1891211877.html

В Ростовской области отметили юбилей атамана Платова

В Ростовской области отметили юбилей атамана Платова - РИА Новости, 21.08.2023

В Ростовской области отметили юбилей атамана Платова

Торжественные мероприятия, посвященные 270-летию атамана Донского казачьего войска Матвея Платова, прошли в Новочеркасске Ростовской области, сообщает... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:33

2023-08-21T10:33

2023-08-21T10:33

ростовская область

василий голубев

новочеркасск

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные 270-летию атамана Донского казачьего войска Матвея Платова, прошли в Новочеркасске Ростовской области, сообщает правительство региона. В Вознесенском войсковом всеказачьем Патриаршем соборе состоялись малое освящение нижнего храма, где находится могила атамана, а также прошла божественная литургия. Губернатор области Василий Голубев и глава Донской митрополии Меркурий возложили цветы к могиле героя, приняли участие в церемонии вручения именного клинкового оружия участникам казачьего конного перехода, посвященного юбилею Платова, а также встретились с атаманами Всевеликого войска Донского. "Это центральное событие всего Года атамана Матвея Ивановича Платова. Он великий воин, выдающийся земляк, человек, который и защищал, и созидал. Город, в котором мы находимся, это его рук творение, храм – это то, что он начинал. Не зря казаки почитают его память, чтят заложенные им традиции. Низкий ему поклон", - приводятся в сообщении слова главы региона. Одним из значимых мероприятий Года атамана Платова стал конный переход донских казаков "Дорогами подвига!", который состоялся в мае. С историческими знаменами ростовских полков периода 1812-1814 годов сводная конная группа казаков прошла по местам исторического Большого Черкасского тракта протяженностью 347 километров. Во время перехода его участники почтили память казаков-героев, а также пообщались с молодежью. В ходе мероприятий, посвященных юбилею Платова, глава региона и Меркурий пообщались с атаманами Всевеликого войска Донского. Обсуждались вопросы помощи участникам спецоперации, рост размера казачьего довольствия. По итогам встречи принят ряд решений. Так, в 16 муниципалитетах будет увеличена штатная численность казачьих дружин. Кроме того, областные казачьи управленческие структуры, размещающиеся сейчас в разных помещениях, будут объединены под одной крышей в историческом здании в центре Ростова-на-Дону. Атаман Матвей Платов принимал участие во всех войнах на рубеже XVIII-XIX веков, во главе казаков изменил ход Бородинского сражения, а затем внес весомый вклад в разгром армии Наполеона. Платов также основал Новочеркасск, куда перенес столицу казачества, и множество хуторов на Большом Черкасском тракте, чтобы оборонять регион.

https://ria.ru/20230810/agroeksport-1889341306.html

https://ria.ru/20230531/kazaki-1875356646.html

новочеркасск

ростов-на-дону

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василий голубев, новочеркасск, ростов-на-дону