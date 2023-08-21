https://ria.ru/20230821/pingvin-1891399212.html
Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора
Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 21.08.2023
Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора
Всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T21:54
2023-08-21T21:54
2023-08-21T21:54
норвегия
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в мире
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии, сообщается на сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, в котором принимает участие гвардейский оркестр из Норвегии. Исторически сложилось, что, пингвин, талисман норвежской гвардии живет в Эдинбургском зоопарке. В 1913 году норвежец Эдвард Сальвесен подарил зоопарку пингвина. Норвежские гвардейцы начали посещать животных, приезжая на Эдинбургский парад. В 1972 году норвежские гвардейцы в очередной раз вернулась в Эдинбург, и лейтенант Нильс Эгелен устроил так, чтобы участники Эдинбургского парада "усыновили" пингвина. Его назвали Нильс Олаф в честь Нильса Эгелена и Олафа V, короля Норвегии. С тех пор родственники того самого пингвина Нильса Олафа наследуют титулы. В 2008 году Нильс Олаф III был посвящен в рыцари, став первым пингвином, получившим столь высокое звание в норвежской армии. В ознаменование посвящения Улафа в рыцари в эдинбургском зоопарке была установлена его бронзовая статуя в полный рост. "Всемирно известный королевский пингвин... теперь носит высокий титул генерал-майора сэра Нильса Олафа III, барона островов Буве и официального талисмана Королевской гвардии Его Величества Норвегии", - говорится в сообщении. Отмечается, что сэр Нильс был награжден своим новым почетным знаком на специальной церемонии в Penguins Rock, благотворительной организации по охране дикой природы. В церемонии приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии Его Величества короля Норвегии, которые принимают участие в Королевском Эдинбургском параде военных оркестров. По словам старшего сержанта из оркестра Его Величества Королевской гвардии Норвегии Фредрика Грессета, "повышение" Нильса Олафа "за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке, является важной вехой в его карьере в качестве талисмана охраны".
https://ria.ru/20230814/sistema-1889991896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норвегия, эдинбург (город), в мире
Норвегия, Эдинбург (город), В мире
Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора
Талисман норвежской гвардии пингвин Нильс Олаф III получил звание генерал-майора
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии, сообщается на сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, в котором принимает участие гвардейский оркестр из Норвегии.
Исторически сложилось, что, пингвин, талисман норвежской гвардии живет в Эдинбургском зоопарке. В 1913 году норвежец Эдвард Сальвесен подарил зоопарку пингвина. Норвежские гвардейцы начали посещать животных, приезжая на Эдинбургский парад. В 1972 году норвежские гвардейцы в очередной раз вернулась в Эдинбург
, и лейтенант Нильс Эгелен устроил так, чтобы участники Эдинбургского парада "усыновили" пингвина. Его назвали Нильс Олаф в честь Нильса Эгелена и Олафа V, короля Норвегии. С тех пор родственники того самого пингвина Нильса Олафа наследуют титулы.
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В 2008 году Нильс Олаф III был посвящен в рыцари, став первым пингвином, получившим столь высокое звание в норвежской армии. В ознаменование посвящения Улафа в рыцари в эдинбургском зоопарке была установлена его бронзовая статуя в полный рост.
"Всемирно известный королевский пингвин... теперь носит высокий титул генерал-майора сэра Нильса Олафа III, барона островов Буве и официального талисмана Королевской гвардии Его Величества Норвегии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сэр Нильс был награжден своим новым почетным знаком на специальной церемонии в Penguins Rock, благотворительной организации по охране дикой природы. В церемонии приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии Его Величества короля Норвегии, которые принимают участие в Королевском Эдинбургском параде военных оркестров.
По словам старшего сержанта из оркестра Его Величества Королевской гвардии Норвегии Фредрика Грессета, "повышение" Нильса Олафа "за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке, является важной вехой в его карьере в качестве талисмана охраны".
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