https://ria.ru/20230821/pingvin-1891399212.html

Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора

Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 21.08.2023

Норвежскому пингвину присвоили звание генерал-майора

Всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T21:54

2023-08-21T21:54

2023-08-21T21:54

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Всемирно известный королевский пингвин, талисман норвежской гвардии сэр Нильс Олаф III, проживающий в Эдинбургском зоопарке, получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии, сообщается на сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров, в котором принимает участие гвардейский оркестр из Норвегии. Исторически сложилось, что, пингвин, талисман норвежской гвардии живет в Эдинбургском зоопарке. В 1913 году норвежец Эдвард Сальвесен подарил зоопарку пингвина. Норвежские гвардейцы начали посещать животных, приезжая на Эдинбургский парад. В 1972 году норвежские гвардейцы в очередной раз вернулась в Эдинбург, и лейтенант Нильс Эгелен устроил так, чтобы участники Эдинбургского парада "усыновили" пингвина. Его назвали Нильс Олаф в честь Нильса Эгелена и Олафа V, короля Норвегии. С тех пор родственники того самого пингвина Нильса Олафа наследуют титулы. В 2008 году Нильс Олаф III был посвящен в рыцари, став первым пингвином, получившим столь высокое звание в норвежской армии. В ознаменование посвящения Улафа в рыцари в эдинбургском зоопарке была установлена его бронзовая статуя в полный рост. "Всемирно известный королевский пингвин... теперь носит высокий титул генерал-майора сэра Нильса Олафа III, барона островов Буве и официального талисмана Королевской гвардии Его Величества Норвегии", - говорится в сообщении. Отмечается, что сэр Нильс был награжден своим новым почетным знаком на специальной церемонии в Penguins Rock, благотворительной организации по охране дикой природы. В церемонии приняли участие более 160 одетых в форму солдат гвардии Его Величества короля Норвегии, которые принимают участие в Королевском Эдинбургском параде военных оркестров. По словам старшего сержанта из оркестра Его Величества Королевской гвардии Норвегии Фредрика Грессета, "повышение" Нильса Олафа "за хорошее поведение и за то, что он был превосходным примером для остальных пингвинов в Эдинбургском зоопарке, является важной вехой в его карьере в качестве талисмана охраны".

https://ria.ru/20230814/sistema-1889991896.html

https://ria.ru/20230728/norvegiya-1886723575.html

норвегия

эдинбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

норвегия, эдинбург (город), в мире