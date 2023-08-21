В Госдуме призвали отменить плату за парковку для новых отечественных машин
Депутат Даванков призвал отменить плату за парковку для новых отечественных авто
Надпись "Парковка". Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением на три года отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей.
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"Прошу Вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов, и в случае её поддержки поручить профильным органам исполнительной власти закрепить указанную льготу на законодательном уровне", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости).
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"Если мы поставили перед собой задачу оживить российский автопром, нужно сделать наши автомобили привлекательными. Но с такими ценами, как сейчас, у людей всё меньше стимулов выбирать отечественное. Я предлагаю такой стимул создать. Просто и понятно: купил российское авто – три года паркуешься бесплатно", – приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
Даванков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства и что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей.
"Обязательное использование отечественных автомобилей чиновниками является одной из основных мер поддержки отечественного машиностроения по увеличению спроса на такие машины... Необходимо также создавать льготы и стимулы для граждан России покупать отечественные автомобили... Одной из такой мер поддержки может стать введение бесплатной парковки на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей в России", - добавил вице-спикер ГД.