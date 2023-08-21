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В Госдуме призвали отменить плату за парковку для новых отечественных машин - РИА Новости, 21.08.2023
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14:45 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/parkovka-1891294823.html
В Госдуме призвали отменить плату за парковку для новых отечественных машин
В Госдуме призвали отменить плату за парковку для новых отечественных машин - РИА Новости, 21.08.2023
В Госдуме призвали отменить плату за парковку для новых отечественных машин
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением на три года отменить плату за парковку... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:45
2023-08-21T14:45
авто
германия
франция
россия
владислав даванков
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением на три года отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей. "Прошу Вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов, и в случае её поддержки поручить профильным органам исполнительной власти закрепить указанную льготу на законодательном уровне", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости). По словам Даванкова, похожие меры используются за рубежом: например, в Германии и Франции владельцы электромобилей имеют право бесплатно парковаться и ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. "Если мы поставили перед собой задачу оживить российский автопром, нужно сделать наши автомобили привлекательными. Но с такими ценами, как сейчас, у людей всё меньше стимулов выбирать отечественное. Я предлагаю такой стимул создать. Просто и понятно: купил российское авто – три года паркуешься бесплатно", – приводит слова Даванкова пресс-служба партии. Даванков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства и что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей. "Обязательное использование отечественных автомобилей чиновниками является одной из основных мер поддержки отечественного машиностроения по увеличению спроса на такие машины... Необходимо также создавать льготы и стимулы для граждан России покупать отечественные автомобили... Одной из такой мер поддержки может стать введение бесплатной парковки на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей в России", - добавил вице-спикер ГД.
https://ria.ru/20230803/moskvich-1888005453.html
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авто, германия, франция, россия, владислав даванков, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Авто, Германия, Франция, Россия, Владислав Даванков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме призвали отменить плату за парковку для новых отечественных машин

Депутат Даванков призвал отменить плату за парковку для новых отечественных авто

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНадпись "Парковка"
Надпись Парковка - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Надпись "Парковка". Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением на три года отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей.
«
"Прошу Вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля (вклад) иностранного участия в уставном (складочном) капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов, и в случае её поддержки поручить профильным органам исполнительной власти закрепить указанную льготу на законодательном уровне", - сказано в обращении (есть в распоряжении РИА Новости).
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По словам Даванкова, похожие меры используются за рубежом: например, в Германии и Франции владельцы электромобилей имеют право бесплатно парковаться и ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.
«
"Если мы поставили перед собой задачу оживить российский автопром, нужно сделать наши автомобили привлекательными. Но с такими ценами, как сейчас, у людей всё меньше стимулов выбирать отечественное. Я предлагаю такой стимул создать. Просто и понятно: купил российское авто – три года паркуешься бесплатно", – приводит слова Даванкова пресс-служба партии.
Даванков напомнил, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства и что нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей.
"Обязательное использование отечественных автомобилей чиновниками является одной из основных мер поддержки отечественного машиностроения по увеличению спроса на такие машины... Необходимо также создавать льготы и стимулы для граждан России покупать отечественные автомобили... Одной из такой мер поддержки может стать введение бесплатной парковки на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей в России", - добавил вице-спикер ГД.
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АвтоГерманияФранцияРоссияВладислав ДаванковМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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