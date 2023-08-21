Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Зайцево из артиллерии
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью и утром обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 21:55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
В 4.00 подвергся обстрелу Кировский район города, по нему выпустили три таких же снаряда, и в 7.50 и 8.00 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по поселкам Гольмовский и Зайцево.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Поселок городского типа Зайцево расположен к северу от Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.