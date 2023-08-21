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Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Зайцево - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:27 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/osbtrel-1891199680.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Зайцево - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Зайцево
Украинские войска минувшей ночью и утром обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T09:27
2023-08-21T09:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
гольмовский
зайцево
нато
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ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью и утром обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 21:55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. В 4.00 подвергся обстрелу Кировский район города, по нему выпустили три таких же снаряда, и в 7.50 и 8.00 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по поселкам Гольмовский и Зайцево. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Поселок городского типа Зайцево расположен к северу от Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230820/obstrel-1891093258.html
https://ria.ru/20230821/obstrely-1891176813.html
донецк
гольмовский
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происшествия, донецк, гольмовский, зайцево, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Гольмовский, Зайцево, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк, Гольмовский и Зайцево из артиллерии

© Фото : Представительство ДНР в СЦККПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : Представительство ДНР в СЦКК
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью и утром обстреляли Донецк и поселки Гольмовский и Зайцево, выпустив в общей сложности 18 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 21:55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
20 августа, 09:50
В 4.00 подвергся обстрелу Кировский район города, по нему выпустили три таких же снаряда, и в 7.50 и 8.00 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по поселкам Гольмовский и Зайцево.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Поселок городского типа Зайцево расположен к северу от Горловки.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГольмовскийЗайцевоНАТО
 
 
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