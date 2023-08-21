https://ria.ru/20230821/orenburzhe-1891320255.html

Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году

Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году - РИА Новости, 21.08.2023

Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году

Всего в 2023 году в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние более 386 километров автотрасс; изначально в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:48

2023-08-21T15:48

2023-08-21T15:48

оренбургская область

бугульма

бугуруслан

бузулук

автомобильные дороги

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ОРЕНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Всего в 2023 году в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние более 386 километров автотрасс; изначально в годовом плане было порядка 360 километров, сообщает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день уже выполнено более трети от запланированного объема. Уложено 770 тысяч квадратных метров покрытия. Основной объем работ приходится на главную транспортную артерию западного Оренбуржья — автомобильную дорогу региональной опорной сети Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск. Также на территории Курманаевского района капитально ремонтируется участок протяженностью 20,6 километра — от поселка Кутуши, где капремонт выполнен в прошлом году, в направлении Первомайского района. Замене подлежат все слои дорожного полотна, включая основание. Готовность этого участка более 55 %, говорится в сообщении. Кроме того, капитальный ремонт дорог идет на территории Северного района на границы с Татарстаном, в Бузулукском районе у с. Лисья Поляна, на нескольких участках в Гайском городском округе, а также в Саракташском, Асекеевском и Красногвардейском районах, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890820110.html

бугульма

бугуруслан

бузулук

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бугульма, бугуруслан, бузулук, автомобильные дороги