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Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году - РИА Новости, 21.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
15:48 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/orenburzhe-1891320255.html
Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году
Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году - РИА Новости, 21.08.2023
Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году
Всего в 2023 году в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние более 386 километров автотрасс; изначально в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:48
2023-08-21T15:48
оренбургская область
бугульма
бугуруслан
бузулук
автомобильные дороги
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ОРЕНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Всего в 2023 году в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние более 386 километров автотрасс; изначально в годовом плане было порядка 360 километров, сообщает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день уже выполнено более трети от запланированного объема. Уложено 770 тысяч квадратных метров покрытия. Основной объем работ приходится на главную транспортную артерию западного Оренбуржья — автомобильную дорогу региональной опорной сети Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск. Также на территории Курманаевского района капитально ремонтируется участок протяженностью 20,6 километра — от поселка Кутуши, где капремонт выполнен в прошлом году, в направлении Первомайского района. Замене подлежат все слои дорожного полотна, включая основание. Готовность этого участка более 55 %, говорится в сообщении. Кроме того, капитальный ремонт дорог идет на территории Северного района на границы с Татарстаном, в Бузулукском районе у с. Лисья Поляна, на нескольких участках в Гайском городском округе, а также в Саракташском, Асекеевском и Красногвардейском районах, добавили в пресс-службе.
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бугульма
бугуруслан
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бугульма, бугуруслан, бузулук, автомобильные дороги
Оренбургская область, Бугульма, Бугуруслан, Бузулук, Автомобильные дороги

Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Всего в 2023 году в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние более 386 километров автотрасс; изначально в годовом плане было порядка 360 километров, сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день уже выполнено более трети от запланированного объема. Уложено 770 тысяч квадратных метров покрытия. Основной объем работ приходится на главную транспортную артерию западного Оренбуржья — автомобильную дорогу региональной опорной сети БугульмаБугурусланБузулук – Уральск. Также на территории Курманаевского района капитально ремонтируется участок протяженностью 20,6 километра — от поселка Кутуши, где капремонт выполнен в прошлом году, в направлении Первомайского района. Замене подлежат все слои дорожного полотна, включая основание. Готовность этого участка более 55 %, говорится в сообщении.
Обновленная поликлиника ГКБ им. Н.И. Пирогова в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова
18 августа, 13:45
Кроме того, капитальный ремонт дорог идет на территории Северного района на границы с Татарстаном, в Бузулукском районе у с. Лисья Поляна, на нескольких участках в Гайском городском округе, а также в Саракташском, Асекеевском и Красногвардейском районах, добавили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьБугульмаБугурусланБузулукАвтомобильные дороги
 
 
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