Более 380 километров автотрасс отремонтируют в Оренбуржье в 2023 году
© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
ОРЕНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Всего в 2023 году в Оренбуржье по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние более 386 километров автотрасс; изначально в годовом плане было порядка 360 километров, сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день уже выполнено более трети от запланированного объема. Уложено 770 тысяч квадратных метров покрытия. Основной объем работ приходится на главную транспортную артерию западного Оренбуржья — автомобильную дорогу региональной опорной сети Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск. Также на территории Курманаевского района капитально ремонтируется участок протяженностью 20,6 километра — от поселка Кутуши, где капремонт выполнен в прошлом году, в направлении Первомайского района. Замене подлежат все слои дорожного полотна, включая основание. Готовность этого участка более 55 %, говорится в сообщении.
Кроме того, капитальный ремонт дорог идет на территории Северного района на границы с Татарстаном, в Бузулукском районе у с. Лисья Поляна, на нескольких участках в Гайском городском округе, а также в Саракташском, Асекеевском и Красногвардейском районах, добавили в пресс-службе.