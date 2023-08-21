https://ria.ru/20230821/oon-1891214506.html
Косачев отметил деградацию ООН по вопросу противодействия терроризму
Косачев отметил деградацию ООН по вопросу противодействия терроризму - РИА Новости, 21.08.2023
Косачев отметил деградацию ООН по вопросу противодействия терроризму
ООН деградирует как международная организация, которая должна осуждать терроризм, об этом свидетельствует ее многолетнее молчание в связи с массовыми убийствами РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T10:45
2023-08-21T10:45
2023-08-21T10:45
в мире
украина
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оон
антониу гутерриш
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. ООН деградирует как международная организация, которая должна осуждать терроризм, об этом свидетельствует ее многолетнее молчание в связи с массовыми убийствами мирных жителей Донбасса, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале. Международный день памяти и поминовения жертв терроризма отмечается во всем мире 21 августа. Косачев напомнил, что ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую Международный день памяти и поминовения жертв терроризма с целью "воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод". "При всем моем уважении к этой организации, с сожалением констатирую, что за последние годы она деградировала. Принцип работы ООН в наши дни напоминает знаменитую фразу бандита Аль Капоне: "Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении", - написал Косачев. Так и ООН, с одной стороны помнит жертв терроризма, с другой – вольно или невольно поощряет самих террористов. Видимо, чтобы было кому сочувствовать на годы вперед, добавил он. "Иначе как объяснить многолетнее молчание организации в связи с массовыми убийствами мирных жителей Юго-Востока тогда еще Украины после переворота 2014 года, а сейчас - крайне сдержанное осуждение передачи кассетных боеприпасов Украине, терактов киевского режима против журналистов и объектов гражданской инфраструктуры?", - подчеркнул сенатор. Косачев привел слова генсека ООН Антонио Гутерриша о необходимости всегда слышать голос жертв и пострадавших и помнить о них – как в Международный день, так и каждый день. И делать все возможное, чтобы не допускать новых жертв в будущем. "Давайте. Лучший способ не допустить будущих жертв – это дать внятную оценку прежним и нынешним действиям руководства Украины уже сейчас. Если бы это было сделано своевременно и без оглядки на геополитику, возможно, нынешние трагические события развивались бы по другому, более благоприятному сценарию. Но лучше поздно, чем никогда", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20230715/terrorizm-1884353517.html
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в мире, украина, донбасс, константин косачев, оон, антониу гутерриш
В мире, Украина, Донбасс, Константин Косачев, ООН, Антониу Гутерриш
Косачев отметил деградацию ООН по вопросу противодействия терроризму
Косачев раскритиковал ООН за отсутствие реакции на убийства жителей Донбасса
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.
ООН деградирует как международная организация, которая должна осуждать терроризм, об этом свидетельствует ее многолетнее молчание в связи с массовыми убийствами мирных жителей Донбасса, написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем телеграм-канале
.
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма отмечается во всем мире 21 августа.
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Косачев напомнил, что ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую Международный день памяти и поминовения жертв терроризма с целью "воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод".
«
"При всем моем уважении к этой организации, с сожалением констатирую, что за последние годы она деградировала. Принцип работы ООН в наши дни напоминает знаменитую фразу бандита Аль Капоне
: "Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что Бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении", - написал Косачев.
Так и ООН, с одной стороны помнит жертв терроризма, с другой – вольно или невольно поощряет самих террористов. Видимо, чтобы было кому сочувствовать на годы вперед, добавил он.
"Иначе как объяснить многолетнее молчание организации в связи с массовыми убийствами мирных жителей Юго-Востока тогда еще Украины
после переворота 2014 года, а сейчас - крайне сдержанное осуждение передачи кассетных боеприпасов Украине, терактов киевского режима против журналистов и объектов гражданской инфраструктуры?", - подчеркнул сенатор.
Косачев привел слова генсека ООН Антонио Гутерриша
о необходимости всегда слышать голос жертв и пострадавших и помнить о них – как в Международный день, так и каждый день. И делать все возможное, чтобы не допускать новых жертв в будущем.
"Давайте. Лучший способ не допустить будущих жертв – это дать внятную оценку прежним и нынешним действиям руководства Украины уже сейчас. Если бы это было сделано своевременно и без оглядки на геополитику, возможно, нынешние трагические события развивались бы по другому, более благоприятному сценарию. Но лучше поздно, чем никогда", - заключил Косачев.
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