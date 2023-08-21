https://ria.ru/20230821/obysk-1891368888.html

В ФРГ после пророссийского автопробега полиция провела обыски у активистов

В ФРГ после пророссийского автопробега полиция провела обыски у активистов - РИА Новости, 21.08.2023

В ФРГ после пророссийского автопробега полиция провела обыски у активистов

Полиция немецкого города Кёльн провела в понедельник обыски у двух пророссийских активистов - Елены Колбасниковой и ее мужа Макса Шлунда - через день после... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:31

2023-08-21T18:31

2023-08-21T18:32

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полиция немецкого города Кёльн провела в понедельник обыски у двух пророссийских активистов - Елены Колбасниковой и ее мужа Макса Шлунда - через день после организованного ими автопробега в поддержку России, сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger. В воскресенье в Кёльне 40 автомобилей, украшенных флагами России и СССР, проехали по улицам города. Полиция приняла повышенные меры безопасности, поскольку автопробег должен был изначально проходить рядом с местом, где проходил фестиваль украинской культуры. Позднее маршрут автопробега был изменен, и мероприятие в итоге прошло без инцидентов. "Рейд не связан с этой демонстрацией, подчеркнул в ответ на запрос старший прокурор Ульф Виллун. Причина, скорее, в расследовании предполагаемых нарушений закона о контроле над боевым оружием", - пишет газета. Полиция расследует сообщения о том, что у пары имелся доступ к автомату Калашникову. Сообщается, что в ходе обыска было изъято оружие, однако какое именно, не уточняется. Более того, пока нет даже подтверждения, что это не муляжи. Также прокурор не стал комментировать слухи о том, в ходе обыска Шлунд получил серьезную травму. Шлунд и Колбасникова являются известными в Германии пророссийскими активистами. Ранее Колбасникова сообщила РИА Новости, что конституционный суд Германии отклонил иск её мужа, отстраненного ранее от своей главной работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорте Кёльн-Бонн по причине "неблагонадежности", которая якобы проистекает из его пророссийской позиции, организации гумпомощи Донбассу и воинского звания старшего лейтенанта в запасе. Шлунд и Колбасникова принимают деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадают в поле зрения немецких медиа. В начале июня Колбасникову приговорили к 30 суткам тюремного заключения или же оплате 900 евро штрафа за одобрение уголовных преступлений, которые суд города Кёльна рассмотрел в её пророссийской позиции. Основанием для выдвижения обвинения стало то, что уроженка украинского Днепропетровска со сцены на митинге в мае прошлого года заявила, что не считает Россию агрессором и что РФ сейчас способствует прекращению военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20230713/germaniya-1883955911.html

https://ria.ru/20230624/germaniya-1880089672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, донбасс, ups