https://ria.ru/20230821/obstrel-1891311929.html
Украинские войска снова обстреляли Зайцево
Украинские войска снова обстреляли Зайцево - РИА Новости, 21.08.2023
Украинские войска снова обстреляли Зайцево
Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T15:25
2023-08-21T15:25
2023-08-21T15:25
специальная военная операция на украине
зайцево
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что огонь по Зайцево велся из РСЗО "Град". Кроме того, украинские войска с 14.30 до 15.05 выпустили в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230821/obstrely-1891213893.html
https://ria.ru/20230821/obstrely-1891176813.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зайцево, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Зайцево
Украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из РСЗО