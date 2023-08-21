https://ria.ru/20230821/obstrel-1891311929.html

Украинские войска снова обстреляли Зайцево

Украинские войска снова обстреляли Зайцево - РИА Новости, 21.08.2023

Украинские войска снова обстреляли Зайцево

Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T15:25

2023-08-21T15:25

2023-08-21T15:25

специальная военная операция на украине

зайцево

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Зайцево, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр Горловки Иван Приходько уточнил, что огонь по Зайцево велся из РСЗО "Град". Кроме того, украинские войска с 14.30 до 15.05 выпустили в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230821/obstrely-1891213893.html

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зайцево

горловка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

зайцево, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия