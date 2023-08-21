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ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/obstrel-1891294185.html
ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области
ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2023
ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области
Украинские войска обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате прилёта мины во внутренний двор в здании школы... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:42
2023-08-21T14:42
херсонская область
новая каховка
происшествия
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате прилёта мины во внутренний двор в здании школы выбиты стекла, сообщили журналистам в оперштабе администрации Новой Каховки. "В поселке Днепряны прилет 120-миллиметровой мины во внутренний дворик Днепрянской школы выбито 30 окон", - сказал представитель оперштаба. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Другие детали не уточняются.
https://ria.ru/20230821/obstrely-1891213893.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области

Украинские войска обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области из миномета

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате прилёта мины во внутренний двор в здании школы выбиты стекла, сообщили журналистам в оперштабе администрации Новой Каховки.
"В поселке Днепряны прилет 120-миллиметровой мины во внутренний дворик Днепрянской школы выбито 30 окон", - сказал представитель оперштаба.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Другие детали не уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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