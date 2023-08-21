https://ria.ru/20230821/obstrel-1891294185.html

ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области

ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2023

ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области

Украинские войска обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате прилёта мины во внутренний двор в здании школы... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:42

2023-08-21T14:42

2023-08-21T14:42

херсонская область

новая каховка

происшествия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840543043_0:84:3341:1963_1920x0_80_0_0_46ffe001dc7ded0086db766bd8254328.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате прилёта мины во внутренний двор в здании школы выбиты стекла, сообщили журналистам в оперштабе администрации Новой Каховки. "В поселке Днепряны прилет 120-миллиметровой мины во внутренний дворик Днепрянской школы выбито 30 окон", - сказал представитель оперштаба. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Другие детали не уточняются.

https://ria.ru/20230821/obstrely-1891213893.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , новая каховка, происшествия