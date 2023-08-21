https://ria.ru/20230821/obstrel-1891294185.html
ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области
ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области - РИА Новости, 21.08.2023
ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области
Украинские войска обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате прилёта мины во внутренний двор в здании школы... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:42
2023-08-21T14:42
2023-08-21T14:42
херсонская область
новая каховка
происшествия
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате прилёта мины во внутренний двор в здании школы выбиты стекла, сообщили журналистам в оперштабе администрации Новой Каховки. "В поселке Днепряны прилет 120-миллиметровой мины во внутренний дворик Днепрянской школы выбито 30 окон", - сказал представитель оперштаба. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Другие детали не уточняются.
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, происшествия
Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области
Украинские войска обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области из миномета
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 21 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области, в результате прилёта мины во внутренний двор в здании школы выбиты стекла, сообщили журналистам в оперштабе администрации Новой Каховки.
"В поселке Днепряны прилет 120-миллиметровой мины во внутренний дворик Днепрянской школы выбито 30 окон", - сказал представитель оперштаба.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Другие детали не уточняются.
ВСУ ночью вновь обстреляли Херсонскую область