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"С этим решили не считаться". ВСУ ввели в бой элитные резервы - РИА Новости, 21.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.08.2023 (обновлено: 08:02 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/obstanovka-1890897337.html
"С этим решили не считаться". ВСУ ввели в бой элитные резервы
"С этим решили не считаться". ВСУ ввели в бой элитные резервы - РИА Новости, 21.08.2023
"С этим решили не считаться". ВСУ ввели в бой элитные резервы
Ситуация на фронте вынудила Киев бросить в бой подразделения, которые предназначались для второго этапа контрнаступления. Дело в том, что российская армия на... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T08:00
2023-08-21T08:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
бердянск
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация на фронте вынудила Киев бросить в бой подразделения, которые предназначались для второго этапа контрнаступления. Дело в том, что российская армия на некоторых участках перешла в атаку. Об обстановке на передовой — в материале РИА Новости."Продвижение тормозит"Запорожская область по-прежнему на острие главного удара ВСУ. Войска пытаются вклиниться в оборону, но несут потери и откатываются назад.ВСУ сосредоточились на Работино, где частично контролируют северную часть населенного пункта. Однако первоначальный замысел киевского Генштаба — совершить рывок на юг, на Токмак и далее на Бердянск и Мелитополь — реализовать пока не удалось.По оценкам Минобороны России, с начала наступления украинская армия потеряла уже 45 тысяч человек. В итоге на Запорожское направление бросили элитные резервы — 82-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады.Личный состав готовили на Западе по стандартам НАТО. На вооружении танки, которые еще не были на фронте, — британские Challenger 2. Также из техники — немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker.Десантники должны были идти в бой вторым эшелоном, врываться в бреши, пробитые в обороне штурмовыми частями. "Страйкеры" развивают высокую скорость по пересеченной местности, это позволяет пехоте быстро срывать дистанцию.Однако взломать рубежи так и не удалось, и теперь уже самих десантников используют в качестве штурмовиков. Это свидетельствует о том, что ВСУ не хватает солдат."С потерями не считаются, буквально гонят людей на убой, — рассказывает офицер-разведчик с позывным Сапфир. — Снарядного голода не испытывают, лупят очень часто и точно. Но для крупного наступления нужно больше орудий. Плюс мы выбили им инженерную технику, без которой рискованно действовать крупными бронегруппами на минных полях. Действуют в основном пехотой, вручную снимают мины. Впрочем, наши реактивщики тут же дистанционно все "засыпают" заново. Это сильно их тормозит".Чуть большего успеха ВСУ добились восточнее — на Времьевском выступе, у границы с ДНР. Там заняли Старомайорское и Урожайное. Это создает угрозу Старомлиновке, важному логистическому пункту. А оттуда можно наступать как на юг, на Бердянск, так и на восток, в сторону Волновахи.Второй вариант, видимо, поддержит ударом группировка, обороняющая Угледар. Но далеко не факт, что у украинской армии хватит сил на такой прорыв. Россия оборудовала линии обороны не только в Запорожской области.Позиционные боиНа линии боевого соприкосновения в Херсонской области без изменений. Киев пытается занять острова на Днепре, чтобы сократить время переброски подразделений на левый берег. Безрезультатно — вся акватория просматривается беспилотниками. Небольшой плацдарм, захваченный украинским десантом в районе Казачьих Лагерей и Подстепенного, круглосуточно обстреливается.На Донецком направлении — позиционные бои. Российская армия заняла несколько опорных пунктов ВСУ севернее Авдеевки, по дороге к населенному пункту Керамик. Одновременно штурмовые части продвигаются к Красногоровке.Продолжаются столкновения у Водяного, Первомайского и Северного, а также у Невельского. Недавно вэсэушников вытеснили с позиций у населенного пункта Каменка.На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии возобновили штурм Клещеевки. Россияне, в свою очередь, контратаковали от Дубово-Васильевки на Богдановку. Обе стороны успеха не достигли.Дойти до целиНа большей части линии боевого соприкосновения российская армия обороняется. Но кое-где наступает.Прежде всего на широком фронте от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении продвинулись к населенному пункту Торское. Вышли к окраинам Купянска и взяли под контроль важную для логистики железнодорожную станцию Молчаново. Развернулись бои за Синьковку.Украинский Генштаб перебросил сюда несколько бригад с Запорожского направления. Группировку под Купянском возглавил лично командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он руководил удачным для ВСУ наступлением в Харьковской области прошлой осенью и гораздо менее удачной для них обороной Артемовска.Признав, что обстановка осложняется, генерал предупредил: Купянск могут заблокировать и захватить.Кроме того, российская армия продвигается вперед южнее Кременной, в Серебрянском лесничестве. Как сообщали украинские СМИ, именно там воюет полк "Азов"*, разгромленный в Мариуполе, но сформированный вновь.По оценкам украинского Генштаба, главная задача Москвы на Краснолиманском и Купянском направлениях — выйти к реке Оскол. Восточный берег — идеальный оборонительный рубеж. Это позволит создать буферную зону между подконтрольной Киеву частью Харьковской области и ЛНР.Западнее Оскольского водохранилища — Изюм. От этого города прямая дорога на славянско-краматорскую агломерацию. Именно в Краматорске располагается штаб украинской группировки "Восток". Его захват может решить исход всего конфликта.* Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20230818/goroda-1890874384.html
https://ria.ru/20230818/biooruzhie-1890802196.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, россия, бердянск, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Бердянск, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО

"С этим решили не считаться". ВСУ ввели в бой элитные резервы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация на фронте вынудила Киев бросить в бой подразделения, которые предназначались для второго этапа контрнаступления. Дело в том, что российская армия на некоторых участках перешла в атаку. Об обстановке на передовой — в материале РИА Новости.

"Продвижение тормозит"

Запорожская область по-прежнему на острие главного удара ВСУ. Войска пытаются вклиниться в оборону, но несут потери и откатываются назад.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
ВСУ сосредоточились на Работино, где частично контролируют северную часть населенного пункта. Однако первоначальный замысел киевского Генштаба — совершить рывок на юг, на Токмак и далее на Бердянск и Мелитополь — реализовать пока не удалось.
По оценкам Минобороны России, с начала наступления украинская армия потеряла уже 45 тысяч человек. В итоге на Запорожское направление бросили элитные резервы — 82-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады.
© Фото : Crown CopyrightБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Crown Copyright
Британский основной боевой танк Challenger 2
Личный состав готовили на Западе по стандартам НАТО. На вооружении танки, которые еще не были на фронте, — британские Challenger 2. Также из техники — немецкие БМП Marder и американские БТР Stryker.
Десантники должны были идти в бой вторым эшелоном, врываться в бреши, пробитые в обороне штурмовыми частями. "Страйкеры" развивают высокую скорость по пересеченной местности, это позволяет пехоте быстро срывать дистанцию.
Однако взломать рубежи так и не удалось, и теперь уже самих десантников используют в качестве штурмовиков. Это свидетельствует о том, что ВСУ не хватает солдат.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты на танке под Артемовском
Украинские солдаты на танке под Артемовском - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты на танке под Артемовском
"С потерями не считаются, буквально гонят людей на убой, — рассказывает офицер-разведчик с позывным Сапфир. — Снарядного голода не испытывают, лупят очень часто и точно. Но для крупного наступления нужно больше орудий. Плюс мы выбили им инженерную технику, без которой рискованно действовать крупными бронегруппами на минных полях. Действуют в основном пехотой, вручную снимают мины. Впрочем, наши реактивщики тут же дистанционно все "засыпают" заново. Это сильно их тормозит".
Чуть большего успеха ВСУ добились восточнее — на Времьевском выступе, у границы с ДНР. Там заняли Старомайорское и Урожайное. Это создает угрозу Старомлиновке, важному логистическому пункту. А оттуда можно наступать как на юг, на Бердянск, так и на восток, в сторону Волновахи.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица "Мста-С"
Второй вариант, видимо, поддержит ударом группировка, обороняющая Угледар. Но далеко не факт, что у украинской армии хватит сил на такой прорыв. Россия оборудовала линии обороны не только в Запорожской области.

Позиционные бои

На линии боевого соприкосновения в Херсонской области без изменений. Киев пытается занять острова на Днепре, чтобы сократить время переброски подразделений на левый берег. Безрезультатно — вся акватория просматривается беспилотниками. Небольшой плацдарм, захваченный украинским десантом в районе Казачьих Лагерей и Подстепенного, круглосуточно обстреливается.
Боевая работа подразделений 1-й танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Захватывать города". В Испании пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
18 августа, 16:04
На Донецком направлении — позиционные бои. Российская армия заняла несколько опорных пунктов ВСУ севернее Авдеевки, по дороге к населенному пункту Керамик. Одновременно штурмовые части продвигаются к Красногоровке.
Продолжаются столкновения у Водяного, Первомайского и Северного, а также у Невельского. Недавно вэсэушников вытеснили с позиций у населенного пункта Каменка.
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии возобновили штурм Клещеевки. Россияне, в свою очередь, контратаковали от Дубово-Васильевки на Богдановку. Обе стороны успеха не достигли.

Дойти до цели

На большей части линии боевого соприкосновения российская армия обороняется. Но кое-где наступает.
Прежде всего на широком фронте от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении продвинулись к населенному пункту Торское. Вышли к окраинам Купянска и взяли под контроль важную для логистики железнодорожную станцию Молчаново. Развернулись бои за Синьковку.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Микробиолог прокомментировал слова Пентагона о создании Россией биооружия
18 августа, 12:21
Украинский Генштаб перебросил сюда несколько бригад с Запорожского направления. Группировку под Купянском возглавил лично командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский. Он руководил удачным для ВСУ наступлением в Харьковской области прошлой осенью и гораздо менее удачной для них обороной Артемовска.
Признав, что обстановка осложняется, генерал предупредил: Купянск могут заблокировать и захватить.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России в зоне специальной военной операции
Кроме того, российская армия продвигается вперед южнее Кременной, в Серебрянском лесничестве. Как сообщали украинские СМИ, именно там воюет полк "Азов"*, разгромленный в Мариуполе, но сформированный вновь.
По оценкам украинского Генштаба, главная задача Москвы на Краснолиманском и Купянском направлениях — выйти к реке Оскол. Восточный берег — идеальный оборонительный рубеж. Это позволит создать буферную зону между подконтрольной Киеву частью Харьковской области и ЛНР.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Bild: российская армия истощает своего противника
18 августа, 14:11
Западнее Оскольского водохранилища — Изюм. От этого города прямая дорога на славянско-краматорскую агломерацию. Именно в Краматорске располагается штаб украинской группировки "Восток". Его захват может решить исход всего конфликта.
* Запрещенная в России организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБердянскКиевАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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