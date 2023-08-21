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Финляндия призвала другие страны ЕС увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 21.08.2023
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12:00 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/oborona-1891240330.html
Финляндия призвала другие страны ЕС увеличить расходы на оборону
Финляндия призвала другие страны ЕС увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 21.08.2023
Финляндия призвала другие страны ЕС увеличить расходы на оборону
Финляндия сохранит расходы на оборону не менее двух процентов ВВП на долгие годы и считает важным, чтобы другие страны ЕС увеличили свои расходы на оборону,... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:00
2023-08-21T12:00
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петтери орпо
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг – РИА Новости. Финляндия сохранит расходы на оборону не менее двух процентов ВВП на долгие годы и считает важным, чтобы другие страны ЕС увеличили свои расходы на оборону, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступая в понедельник на встрече глав дипломатических миссий страны. "Финляндия хочет показать пример и заставить европейские страны больше инвестировать в собственную оборону. Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность - вместе с нашими американскими союзниками. Правительство Петтери Орпо привержено сохранению оборонных расходов Финляндии на уровне не менее 2% от валового внутреннего продукта в соответствии с целью НАТО в течение этого срока работы кабмина. Считаю очень важным, чтобы двухпроцентный уровень сохранялся и в следующие сроки", - сказала она. Ежегодная встреча глав дипмиссий пройдет в Хельсинки до четверга.
https://ria.ru/20230819/finlyandiya-1890996193.html
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в мире, финляндия, европа, евросоюз, петтери орпо, нато
В мире, Финляндия, Европа, Евросоюз, Петтери Орпо, НАТО
Финляндия призвала другие страны ЕС увеличить расходы на оборону

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги Финляндии и ЕС
Флаги Финляндии и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги Финляндии и ЕС. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг – РИА Новости. Финляндия сохранит расходы на оборону не менее двух процентов ВВП на долгие годы и считает важным, чтобы другие страны ЕС увеличили свои расходы на оборону, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступая в понедельник на встрече глав дипломатических миссий страны.
"Финляндия хочет показать пример и заставить европейские страны больше инвестировать в собственную оборону. Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность - вместе с нашими американскими союзниками. Правительство Петтери Орпо привержено сохранению оборонных расходов Финляндии на уровне не менее 2% от валового внутреннего продукта в соответствии с целью НАТО в течение этого срока работы кабмина. Считаю очень важным, чтобы двухпроцентный уровень сохранялся и в следующие сроки", - сказала она.
Ежегодная встреча глав дипмиссий пройдет в Хельсинки до четверга.
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В миреФинляндияЕвропаЕвросоюзПеттери ОрпоНАТО
 
 
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