https://ria.ru/20230821/noutbuk-1890801676.html

Honor MagicBook X 16 Pro 2023: мощный ноутбук для работы и не только

Honor MagicBook X 16 Pro 2023: мощный ноутбук для работы и не только - РИА Новости, 21.08.2023

Honor MagicBook X 16 Pro 2023: мощный ноутбук для работы и не только

Крупный, но при этом легкий, с отличным экраном, высокой производительностью, долгим временем автономной работы и по доступной цене — таких ноутбуков не... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:30

2023-08-21T10:30

2023-08-21T10:55

россия

ноутбуки

гаджеты

технологии

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Крупный, но при этом легкий, с отличным экраном, высокой производительностью, долгим временем автономной работы и по доступной цене — таких ноутбуков не существует? Вовсе нет, и яркий тому пример новый лэптоп Honor MagicBook X 16 Pro (Меджик Бук Икс 16 Про), который поспорит с любым конкурентом на рынке по соотношению цены и качества.Дизайн и эргономикаВнешний вид HONOR MagicBook X 16 Pro выдержан в классическом дизайне премиального ноутбука. Это лаконичность форм, металл в корпусе, приятная на ощупь поверхность и ненавязчивая надпись "HONOR" на крышке.Ноутбук доступен в единственном светло-серебристом цвете. Такая расцветка внешне делает устройство "воздушнее". HONOR MagicBook X 16 Pro и сам по себе крайне компактен для 16-дюймовой "машинки": габариты равны 357×251×23 миллиметра, при этом толщина корпуса спереди без учета ножек равна 18 миллиметрам, а масса составляет всего 1,75 килограмма. Если нужен крупный экран, но при этом предполагается, что ноутбук часто будет переноситься с места на место, X 16 Pro отлично подойдет на эту роль.При небольшой массе ноутбук отличается качественной сборкой и добротными материалами. Крышка и панель выполнены из алюминия, основание у ноутбука пластиковое. Угол открытия крышки MagicBook X 16 Pro составляет 150 градусов, причем она надежно фиксируется в любом положении. А вот открыть крышку одной рукой не получится из-за тугих шарниров.На нижней панели ноутбука находим сдвоенную вентиляционную решетку, три ножки из плотной резины и две прорези под динамики.Клавиатура и тачпадВ Honor прислушались к мнению пользователей крупных лэптопов и заменили клавиатуру в новом MagicBook X 16 Pro. Теперь у образца 2023 года клавиатуру с цифровым блоком. Кому-то не понравится, что NumPad (НамПэд) визуально не отделен от основной зоной клавиатуры, но это дело привычки. Появились и полноразмерные стрелки вверх и вниз.Клавиши короткоходные, их ход составляет 1,5 миллиметра. Нажатия мягкие и бесшумные. Тем, кто много работает с текстом, безусловно Honor MagicBook X 16 Pro придется по душе.Мягкая двухступенчатая подсветка кнопок по умолчанию выключена и автоматически отключается после простоя клавиатуры.Сканер отпечатков встроен в кнопку включения, которую Honor разместили в клавиатурном ряду. Она утоплена относительно клавиш и требует более сильного нажатия для срабатывания. Это сделано для того, чтобы не допустить случайного выключения ноутбука во время печати на клавиатуре.Honor MagicBook X 16 Pro большой ноутбук, чего нельзя сказать о его тачпаде. Размеры тачпада составляют 120×72 миллиметра — у иной "пятнашки" больше. Выполнен он из пластика, кнопки скрыты под поверхностью. Работать с ним удобно, но хотелось бы видеть большую площадь.ДисплейВ Honor MagicBook X 16 Pro используется 16-дюймовая IPS-матрица (АйПиЭс) с разрешением 1920×1200 пикселей. Традиционно для производителя, соотношение сторон экрана составляет 16 на 10, то есть с таблицами и документами работать будет удобнее. Визуально экран выглядит очень большим, ведь обрамляющие его рамки минимальные по толщине.Дисплей имеет полуматовое покрытие, которое призвано бороться с бликами — однако, если работать в солнечный день на улице, то экран все равно блестит. При заявленной яркости в 300 нит, матрица не слепнет под прямыми солнечными лучами, да и в помещении запас по подсветке лишним не будет.Экран имеет отличные углы обзора без значительного снижения яркости и сдвига цветов даже при больших отклонениях к экрану.Honor применили собственный софт для настройки экрана. Так, здесь можно выбрать встроенные профили, которые меняют цветовой баланс матрицы. Отдельно включается опция "Защита зрения", которая снижает интенсивность синего цвета.Производительность, коммуникации и интерфейсыЛэптоп доступен в единственной конфигурации, предполагающей процессор Intel Core i5-13500H, SSD (твердотельный накопитель) объемом 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти.Платформа Intel Core i5-13500H, как намекает литера "H", отличается увеличенной (относительно ультрабуков) производительностью. У процессора 12 ядер (четыре производительных и восемь энергоэффективных) и 16 потоков, а пиковая частота составляет 4,7 ГГц. Прирост ощущается и в графической части — "встройка" Iris Xe Graphics одинаково хороша в рабочих и игровых задачах. С последними, конечно, пользователю не стоит рассчитывать на максимальные настройки в последних тайтлах, ведь речь идет об интегрированной графике, а не отдельной видеокарте.Охлаждение MagicBook X 16 Pro 2023 состоит из радиатора с двумя тепловыми трубками размером шесть миллиметров и кулера со сверхтонкими лопастями. Процессор сам по себе довольно энергонагруженный, а еще есть возможность увеличения тепловыделения чипа с 35 до 45 ватт. Этот режим доступен только при его питании от электросети и уровне заряда аккумулятора не ниже 20%. Под нагрузкой CPU (центральный процессор) разогревается до 80 градусов, работа охлаждения отчетливо слышна даже в шумном офисе.Оперативную память на 16 ГБ увеличить не удастся, ее чипы распаяны на материнской плате. Зато, она двухканальная и работает на частоте 4266 МГц.Очень правильным решением стал второй разъем под SSD M.2 — то есть, 512 ГБ накопителя можно относительно недорого расширить вторым накопителем емкостью до 1 ТБ. Встроенный SSD быстрый, ведь это NVMe версии 1.4 и PCIe 4.0. Скорость чтения составляет 3500 МБ/с, записи — 2700 МБ/с.Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, что стандартно. Honor на торцах крупного ноутбука разместили разумный минимум разъемов: два "больших" USB 3.2 Gen 1, один USB-C, аудиоджек и HDMI (мультимедийный интерфейс высокого разрешения). Конечно, можно было бы добавить замок Kensington (Кенсингтон) и карт-ридер, но это не самые востребованные опции у пользователей.Звук, веб-камера и автономностьАппаратно у ноутбука два динамика, но производитель попытался выжать из них максимум с помощью продвинутого софта. Здесь есть множество сценариев (игры, фильмы, музыка и т.д.). Звук стереосистемы громкий и чистый, но звук направлен вниз, что несколько его приглушает.Веб-камера MagicBook X 16 Pro 2023 с HD-разрешением (High Definition - высокое разрешение), у неt нет отдельной шторки. Но нашлось место для кнопки для программного отключения, а также светового индикатора работы камеры.В комплекте поставки вместе с ноутбуком идет 65-ваттный блок питания — довольно удобная зарядка размерами чуть больше тех, к которым мы привыкли в смартфонах. В среднем на полную зарядку требуется 1 час 30 минут. В приложении Honor можно активировать один из трех режимов защиты батареи для продления ее срока службы.Удивительно, но при мощном "железе" ноутбук легко способен проработать около 9 часов на одном заряде при подключении к сети по Wi-Fi.ИтогоНе будет преувеличением назвать Honor MagicBook X 16 Pro уникальным предложением на российском рынке — при розничной цене в 89 990 рублей прямых конкурентов у ноутбука не существует. В таком бюджете другие производители не могут предложить такого соотношения характеристик и качества. В Honor значительно проапгрейдили производительность по сравнению с предшественником, улучшили клавиатуру и повысили автономность.Реклама, ООО "ЭЛКО РУС", erid: 4CQwVszH9pUkKJAkTtL

https://ria.ru/20230303/noutbuk-1855740501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ноутбуки, гаджеты, технологии