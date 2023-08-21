https://ria.ru/20230821/niger-1891295125.html
В Мали предупредили о последствиях военного вторжения в Нигер
В Мали предупредили о последствиях военного вторжения в Нигер - РИА Новости, 21.08.2023
В Мали предупредили о последствиях военного вторжения в Нигер
Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что военная операция государств-членов Экономического сообщества стран Западной... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:46
2023-08-21T14:46
2023-08-21T14:46
в мире
нигер
мали
африка
шогель кокалла маига
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что военная операция государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигере приведет к развалу организации. "Если ЭКОВАС начнет войну в Нигере, ЭКОВАС перестанет существовать", - заявил Маига в эфире сенегальской радиостанции Sud-Radio, запись была опубликована на YouTube-канале премьера. Глава кабмина также отметил, что под прикрытием демократических ценностей страны Африки стремятся разделить. "С самого начала целью некоторых стран было сломать ЭКОВАС. Они не хотят, чтобы африканские страны объединились", - заключил он. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230820/niger-1891158019.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, мали, африка, шогель кокалла маига, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Мали, Африка, Шогель Кокалла Маига, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
В Мали предупредили о последствиях военного вторжения в Нигер
Премьер Мали: ЭКОВАС перестанет существовать в случае военного вторжения в Нигер