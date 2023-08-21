https://ria.ru/20230821/niger-1891295125.html

В Мали предупредили о последствиях военного вторжения в Нигер

В Мали предупредили о последствиях военного вторжения в Нигер - РИА Новости, 21.08.2023

В Мали предупредили о последствиях военного вторжения в Нигер

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что военная операция государств-членов Экономического сообщества стран Западной... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:46

2023-08-21T14:46

2023-08-21T14:46

в мире

нигер

мали

африка

шогель кокалла маига

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886719070_0:206:2000:1331_1920x0_80_0_0_523949907039dc191a2651bec895a649.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что военная операция государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигере приведет к развалу организации. "Если ЭКОВАС начнет войну в Нигере, ЭКОВАС перестанет существовать", - заявил Маига в эфире сенегальской радиостанции Sud-Radio, запись была опубликована на YouTube-канале премьера. Глава кабмина также отметил, что под прикрытием демократических ценностей страны Африки стремятся разделить. "С самого начала целью некоторых стран было сломать ЭКОВАС. Они не хотят, чтобы африканские страны объединились", - заключил он. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230820/niger-1891158019.html

https://ria.ru/20230820/niger-1891139051.html

нигер

мали

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, мали, африка, шогель кокалла маига, мохамед базум, переворот в нигере — 2023