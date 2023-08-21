https://ria.ru/20230821/nezhelatelnye-1891355049.html

Украинское движение "Аллатра" внесли в реестр нежелательных организаций

Украинское движение "Аллатра" внесли в реестр нежелательных организаций - РИА Новости, 21.08.2023

Украинское движение "Аллатра" внесли в реестр нежелательных организаций

Украинские Conflict Intelligence Team и движение "Аллатра" внесены в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T18:08

2023-08-21T18:08

2023-08-21T18:08

генеральная прокуратура рф

украина

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Украинские Conflict Intelligence Team и движение "Аллатра" внесены в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщается на сайте Минюста РФ. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской организации Conflict Intelligence Team (Сетевое объединение журналистов-расследователей). По информации ведомства, основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о ВС РФ, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации. В своей деятельности они взаимодействуют с организацией Bellingcat*, имеющей схожие цели и деятельность которой также признана нежелательной. Кроме того, ГП РФ признавала нежелательной деятельность в РФ украинского движения "Аллатра". Отмечалось, что идеологи движения, "пропагандирующего построение "созидательного общества", принуждают граждан Российской Федерации совершать экстремистские преступления". "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные организации: Conflict Intelligence Team, CIT ("Сетевое объединение журналистов расследователей"), Украина; Громадська Спiлка "Мiжнародний Громадський Рух "Аллатра" (Общественный Союз "Международное Общественное Движение "Аллатра", Международное общественное движение "Аллатра", "МОД "Аллатра", "АллатРа") (Украина)", - говорится в сообщении.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230816/assotsiatsiya-1890337629.html

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генеральная прокуратура рф, украина, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)