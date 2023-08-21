https://ria.ru/20230821/netanyakhu-1891400080.html

Нетаньяху обвинил Иран в организации нынешней волны террора против Израиля

Нетаньяху обвинил Иран в организации нынешней волны террора против Израиля - РИА Новости, 21.08.2023

Нетаньяху обвинил Иран в организации нынешней волны террора против Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран и связанные с ним группировки в организации и финансировании нынешней волны террора против граждан Израиля, об... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T22:02

2023-08-21T22:02

2023-08-21T22:02

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израиль

иран

хеврона

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран и связанные с ним группировки в организации и финансировании нынешней волны террора против граждан Израиля, об этом он заявил в понедельник в ходе посещения места последнего из терактов на Западном берегу. "Мы находимся в эпицентре волны террора, которая поощряется, направляется и финансируется Ираном и его марионетками", - заявил Нетаньяху, прибыв в район города Хеврон, где ранее в понедельник была убита израильтянка и еще один израильский гражданин получил тяжелые огнестрельные ранения. По словам премьера, значительная часть этой волны терроризма осуществляется под внешним управлением. "Мы применяем меры и будем применять дополнительные меры, как наступательные, так и оборонительные, чтобы свести счеты с убийцами, а также с их кураторами из-за рубежа", - заявил Нетаньяху.Вместе с премьером место трагедии посетил министр обороны Израиля Йоав Галант, который также возложил вину за происходящее на Иран. "Важно понимать существенные изменения, происходящие на местах. Они связаны с иранским финансированием и распространением оружия под иранским руководством. Иран использует все средства, чтобы навредить гражданам Израиля", - отметил Галант в своем выступлении.Ранее в понедельник неизвестные обстреляли израильский автомобиль, который двигался по трассе 60, прилегающей к городу Хеврон. В машине находились трое гражданских лиц - мужчина, женщина и шестилетний ребенок. В результате теракта женщина, которая по данным СМИ, была матерью ребенка, погибла, а мужчина получил огнестрельное ранение. Это стало вторым террористическим нападением на граждан Израиля со смертельным исходом за последние несколько дней. В субботу двое израильтян были убиты палестинскими террористами в городе Хувара на Западном берегу. 21 августа отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. С начала года 40 граждан Израиля были убиты в различных терактах и нападениях палестинцев.

https://ria.ru/20230724/zaderzhanie-1885939382.html

https://ria.ru/20230607/oruzhie-1876625443.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, хеврона, биньямин нетаньяху