https://ria.ru/20230821/nakazanie-1891267589.html
В ГД предложили ввести наказание за проникновение на подземные объекты
В ГД предложили ввести наказание за проникновение на подземные объекты - РИА Новости, 21.08.2023
В ГД предложили ввести наказание за проникновение на подземные объекты
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов обратился в своем телеграм-канале к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T13:40
2023-08-21T13:40
2023-08-21T17:59
борис чернышов (депутат)
владимир колокольцев
госдума рф
лдпр
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов обратился в своем телеграм-канале к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры. Также Чернышов направит на заключение в правительство соответствующий законопроект. "Обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры, а также экономическую деятельность на этих объектах, включая проведение экскурсий, и рекламу таких услуг. Это необходимо также и для защиты подземных коммуникаций от проникновения диверсантов и террористов", - написал он. По словам депутата, на данный момент уголовная ответственность предусмотрена только за проникновение на охраняемые подземные объекты. "В ближайшие дни направлю на заключение в правительство соответствующий законопроект", - добавил он. Как отметил Чернышов, с учетом интереса людей к подземным экскурсиям по Москве следует создавать и развивать безопасные и цивилизованные экскурсионные маршруты, которыми будут управлять профильные организации: Московский метрополитен и Мосводоканал. В понедельник на сайте по организации экскурсий в Москве сообщалось, что экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся, предположительно, после воскресного инцидента с экскурсионной группой. Ранее в телеграм-канале "112" сообщили о том, что в Москве-реке были обнаружены тела двух человек, которые предположительно участвовали в экскурсии по коллекторам Москвы во время сильных ливней, которые наблюдались в столице в воскресенье.
https://ria.ru/20230821/ekskursiya-1891254918.html
https://ria.ru/20230821/diggery-1891255578.html
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борис чернышов (депутат), владимир колокольцев, госдума рф, лдпр, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Борис Чернышов (депутат), Владимир Колокольцев, Госдума РФ, ЛДПР, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В ГД предложили ввести наказание за проникновение на подземные объекты
В ГД предложили наказывать за незаконное проникновение на подземные объекты
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов обратился в своем телеграм-канале
к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры.
Также Чернышов направит на заключение в правительство соответствующий законопроект.
В экскурсии по московским коллекторам могли участвовать восемь человек
"Обратился к министру внутренних дел России
Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры, а также экономическую деятельность на этих объектах, включая проведение экскурсий, и рекламу таких услуг. Это необходимо также и для защиты подземных коммуникаций от проникновения диверсантов и террористов", - написал он.
По словам депутата, на данный момент уголовная ответственность предусмотрена только за проникновение на охраняемые подземные объекты.
"В ближайшие дни направлю на заключение в правительство соответствующий законопроект", - добавил он.
Как отметил Чернышов, с учетом интереса людей к подземным экскурсиям по Москве следует создавать и развивать безопасные и цивилизованные экскурсионные маршруты, которыми будут управлять профильные организации: Московский метрополитен
и Мосводоканал
.
В понедельник на сайте по организации экскурсий в Москве сообщалось, что экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся, предположительно, после воскресного инцидента с экскурсионной группой.
Ранее в телеграм-канале "112" сообщили о том, что в Москве-реке были обнаружены тела двух человек, которые предположительно участвовали в экскурсии по коллекторам Москвы во время сильных ливней, которые наблюдались в столице в воскресенье.
СМИ: стала известна личность погибшего в Москве диггера