https://ria.ru/20230821/nakazanie-1891267589.html

В ГД предложили ввести наказание за проникновение на подземные объекты

В ГД предложили ввести наказание за проникновение на подземные объекты - РИА Новости, 21.08.2023

В ГД предложили ввести наказание за проникновение на подземные объекты

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов обратился в своем телеграм-канале к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T13:40

2023-08-21T13:40

2023-08-21T17:59

борис чернышов (депутат)

владимир колокольцев

госдума рф

лдпр

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов обратился в своем телеграм-канале к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры. Также Чернышов направит на заключение в правительство соответствующий законопроект. "Обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и системы городской инфраструктуры, а также экономическую деятельность на этих объектах, включая проведение экскурсий, и рекламу таких услуг. Это необходимо также и для защиты подземных коммуникаций от проникновения диверсантов и террористов", - написал он. По словам депутата, на данный момент уголовная ответственность предусмотрена только за проникновение на охраняемые подземные объекты. "В ближайшие дни направлю на заключение в правительство соответствующий законопроект", - добавил он. Как отметил Чернышов, с учетом интереса людей к подземным экскурсиям по Москве следует создавать и развивать безопасные и цивилизованные экскурсионные маршруты, которыми будут управлять профильные организации: Московский метрополитен и Мосводоканал. В понедельник на сайте по организации экскурсий в Москве сообщалось, что экскурсии с диггерами по подземной реке Неглинке в Москве временно не проводятся, предположительно, после воскресного инцидента с экскурсионной группой. Ранее в телеграм-канале "112" сообщили о том, что в Москве-реке были обнаружены тела двух человек, которые предположительно участвовали в экскурсии по коллекторам Москвы во время сильных ливней, которые наблюдались в столице в воскресенье.

https://ria.ru/20230821/ekskursiya-1891254918.html

https://ria.ru/20230821/diggery-1891255578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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борис чернышов (депутат), владимир колокольцев, госдума рф, лдпр, гибель участников экскурсии по московскому подземелью