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В Приамурье открыли музейный комплекс — копию Албазинского острога - РИА Новости, 21.08.2023
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Амурская область
Амурская область
 
14:38 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/muzey-1891292598.html
В Приамурье открыли музейный комплекс — копию Албазинского острога
В Приамурье открыли музейный комплекс — копию Албазинского острога - РИА Новости, 21.08.2023
В Приамурье открыли музейный комплекс — копию Албазинского острога
Музейный комплекс - копию Албазинского острога открыли на полигоне Дальневосточного военного училища в Амурской области, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:38
2023-08-21T14:38
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Музейный комплекс - копию Албазинского острога открыли на полигоне Дальневосточного военного училища в Амурской области, сообщает правительство Амурской области. Легендарную крепость построили в XVII веке первопроходцы на Амуре. Тогда 700 казаков почти год противостояли многотысячному маньчжурскому войску. На воссоздание Албазинского острога ушло три года. В минувшие выходные 8000 амурчан и гостей региона приняли участие в открытии нового музейного комплекса и увидели театрализованное представление. "В создании копии Албазинского острога участвовали сотни людей: археологи, историки, строители, проектировщики. Благодарю всех, кто принимал участие в проекте. От нас с вами зависит то, как будет выглядеть наша страна в будущем, и то, как мы воспитаем нашу молодежь", - сказал на открытии праздника губернатор Василий Орлов. В новом музейном комплексе выставили исторические экспозиции. На полигоне Дальневосточного военного общевойскового командного училища, где уже работает парк "Патриот", прошел показ военной техники и стрелкового оружия. Свое мастерство продемонстрировали рота почётного караула, морские пехотинцы и экипажи боевых машин. Губернатор передал в училище квадрокоптеры и рюкзак-подавитель дронов. Оборудование будет использоваться для обучения курсантов.
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Влада Копылова
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60
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)

В Приамурье открыли музейный комплекс — копию Албазинского острога

© Фото : официальный Telegram-канал Правительства Амурской областиВ Приамурье открыли музейный комплекс — копия Албазинского острога
В Приамурье открыли музейный комплекс — копия Албазинского острога - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : официальный Telegram-канал Правительства Амурской области
В Приамурье открыли музейный комплекс — копия Албазинского острога
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Музейный комплекс - копию Албазинского острога открыли на полигоне Дальневосточного военного училища в Амурской области, сообщает правительство Амурской области.
Легендарную крепость построили в XVII веке первопроходцы на Амуре. Тогда 700 казаков почти год противостояли многотысячному маньчжурскому войску. На воссоздание Албазинского острога ушло три года. В минувшие выходные 8000 амурчан и гостей региона приняли участие в открытии нового музейного комплекса и увидели театрализованное представление.
© Фото : официальный Telegram-канал Правительства Амурской областиВ Приамурье открыли музейный комплекс — копия Албазинского острога
В Приамурье открыли музейный комплекс — копия Албазинского острога - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© Фото : официальный Telegram-канал Правительства Амурской области
В Приамурье открыли музейный комплекс — копия Албазинского острога
"В создании копии Албазинского острога участвовали сотни людей: археологи, историки, строители, проектировщики. Благодарю всех, кто принимал участие в проекте. От нас с вами зависит то, как будет выглядеть наша страна в будущем, и то, как мы воспитаем нашу молодежь", - сказал на открытии праздника губернатор Василий Орлов.
В новом музейном комплексе выставили исторические экспозиции. На полигоне Дальневосточного военного общевойскового командного училища, где уже работает парк "Патриот", прошел показ военной техники и стрелкового оружия. Свое мастерство продемонстрировали рота почётного караула, морские пехотинцы и экипажи боевых машин. Губернатор передал в училище квадрокоптеры и рюкзак-подавитель дронов. Оборудование будет использоваться для обучения курсантов.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Благовещенске отреставрируют старинное здание таможни
16 августа, 06:31
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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