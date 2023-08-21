https://ria.ru/20230821/muzey-1891292598.html

В Приамурье открыли музейный комплекс — копию Албазинского острога

В Приамурье открыли музейный комплекс — копию Албазинского острога - РИА Новости, 21.08.2023

В Приамурье открыли музейный комплекс — копию Албазинского острога

Музейный комплекс - копию Албазинского острога открыли на полигоне Дальневосточного военного училища в Амурской области, сообщает правительство Амурской... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:38

2023-08-21T14:38

2023-08-21T14:38

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг – РИА Новости. Музейный комплекс - копию Албазинского острога открыли на полигоне Дальневосточного военного училища в Амурской области, сообщает правительство Амурской области. Легендарную крепость построили в XVII веке первопроходцы на Амуре. Тогда 700 казаков почти год противостояли многотысячному маньчжурскому войску. На воссоздание Албазинского острога ушло три года. В минувшие выходные 8000 амурчан и гостей региона приняли участие в открытии нового музейного комплекса и увидели театрализованное представление. "В создании копии Албазинского острога участвовали сотни людей: археологи, историки, строители, проектировщики. Благодарю всех, кто принимал участие в проекте. От нас с вами зависит то, как будет выглядеть наша страна в будущем, и то, как мы воспитаем нашу молодежь", - сказал на открытии праздника губернатор Василий Орлов. В новом музейном комплексе выставили исторические экспозиции. На полигоне Дальневосточного военного общевойскового командного училища, где уже работает парк "Патриот", прошел показ военной техники и стрелкового оружия. Свое мастерство продемонстрировали рота почётного караула, морские пехотинцы и экипажи боевых машин. Губернатор передал в училище квадрокоптеры и рюкзак-подавитель дронов. Оборудование будет использоваться для обучения курсантов.

https://ria.ru/20230816/restavratsiya-1890326975.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор)