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Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты - РИА Новости, 21.08.2023
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Новости Подмосковья
 
14:40 21.08.2023
https://ria.ru/20230821/moskva-1891293500.html
Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты
Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты - РИА Новости, 21.08.2023
Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты
Мусорные полигоны в Подмосковье закрыты, рекультивированы и теперь не являются проблемой для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:40
2023-08-21T14:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мусор
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мусорные полигоны в Подмосковье закрыты, рекультивированы и теперь не являются проблемой для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "То, что сделано за это время – мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет", - отметил Воробьев. Ранее губернатор пообещал жителям региона, что за 2023–2024 год завершится большая рекультивация полигонов в Подмосковье и "по сути, у нас тревожных объектов не останется".
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, мусор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Мусор

Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мусорные полигоны в Подмосковье закрыты, рекультивированы и теперь не являются проблемой для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"То, что сделано за это время – мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет", - отметил Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Подмосковье строятся четыре путепровода на направлениях МЦД-3 и МЦД-4
Вчера, 14:02
Ранее губернатор пообещал жителям региона, что за 2023–2024 год завершится большая рекультивация полигонов в Подмосковье и "по сути, у нас тревожных объектов не останется".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМусор
 
 
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