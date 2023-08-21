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Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты
Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты - РИА Новости, 21.08.2023
Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты
Мусорные полигоны в Подмосковье закрыты, рекультивированы и теперь не являются проблемой для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:40
2023-08-21T14:40
2023-08-21T14:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
мусор
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мусорные полигоны в Подмосковье закрыты, рекультивированы и теперь не являются проблемой для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "То, что сделано за это время – мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет", - отметил Воробьев. Ранее губернатор пообещал жителям региона, что за 2023–2024 год завершится большая рекультивация полигонов в Подмосковье и "по сути, у нас тревожных объектов не останется".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, мусор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Мусор