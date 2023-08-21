https://ria.ru/20230821/moskva-1891293500.html

Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты

Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты - РИА Новости, 21.08.2023

Воробьев: мусорные полигоны в Подмосковье закрыты

Мусорные полигоны в Подмосковье закрыты, рекультивированы и теперь не являются проблемой для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:40

2023-08-21T14:40

2023-08-21T14:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

мусор

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мусорные полигоны в Подмосковье закрыты, рекультивированы и теперь не являются проблемой для региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "То, что сделано за это время – мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет", - отметил Воробьев. Ранее губернатор пообещал жителям региона, что за 2023–2024 год завершится большая рекультивация полигонов в Подмосковье и "по сути, у нас тревожных объектов не останется".

https://realty.ria.ru/20230821/puteprovody-1891275300.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, мусор