https://ria.ru/20230821/moskva-1891288346.html

В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер

В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер - РИА Новости, 21.08.2023

В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер

В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер, там приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и организуют две... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:47

2023-08-21T14:47

2023-08-21T14:47

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парки

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер, там приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и организуют две новые игровые зоны, сообщается на сайте мэра столицы. "В этом году в рамках благоустройства еще двух участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и организуют две новые игровые зоны. Эти территории находятся среди плотной жилой застройки и очень популярны среди жителей, мест для прогулок с детьми на всех не хватает", - говорится в сообщении. Добавляется, что площадь одной из новых площадок составит 380 квадратных метров. Здесь, кроме качелей, каруселей и качалок на пружинах, оборудуют батуты и чашу-вертушку.

https://ria.ru/20230818/iskusstvo-1890774873.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, парки