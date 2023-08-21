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В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер
В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер - РИА Новости, 21.08.2023
В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер
В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер, там приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и организуют две... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:47
2023-08-21T14:47
2023-08-21T14:47
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В парке "Яуза" в Москве создадут детский кластер, там приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и организуют две новые игровые зоны, сообщается на сайте мэра столицы. "В этом году в рамках благоустройства еще двух участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и организуют две новые игровые зоны. Эти территории находятся среди плотной жилой застройки и очень популярны среди жителей, мест для прогулок с детьми на всех не хватает", - говорится в сообщении. Добавляется, что площадь одной из новых площадок составит 380 квадратных метров. Здесь, кроме качелей, каруселей и качалок на пружинах, оборудуют батуты и чашу-вертушку.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, парки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Парки
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
В парке "Яуза" в Москве
создадут детский кластер, там приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и организуют две новые игровые зоны, сообщается на сайте мэра столицы.
"В этом году в рамках благоустройства еще двух участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда приведут в порядок 14 детских площадок, четыре из которых превратят в детский кластер и организуют две новые игровые зоны. Эти территории находятся среди плотной жилой застройки и очень популярны среди жителей, мест для прогулок с детьми на всех не хватает", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что площадь одной из новых площадок составит 380 квадратных метров. Здесь, кроме качелей, каруселей и качалок на пружинах, оборудуют батуты и чашу-вертушку.