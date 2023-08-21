https://ria.ru/20230821/moskva-1891287837.html
Объем собираемого в контейнеры-"колокольчики" мусора растет на 30% ежегодно
Объем собираемого в контейнеры-"колокольчики" мусора растет на 30% ежегодно - РИА Новости, 21.08.2023
Объем собираемого в контейнеры-"колокольчики" мусора растет на 30% ежегодно
Объем собираемого в Москве в контейнеры-"колокольчики" вторсырья растет примерно на 30% каждый год, сообщается в телеграм-канале столичного департамента ЖКХ. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:46
2023-08-21T14:46
2023-08-21T14:46
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объем собираемого в Москве в контейнеры-"колокольчики" вторсырья растет примерно на 30% каждый год, сообщается в телеграм-канале столичного департамента ЖКХ. "В парках и на улицах Москвы установили уже больше тысячи контейнеров-колокольчиков... В Москве примерно на 30% каждый год растет объем собираемого в колокольчики вторсырья", - говорится в сообщении. В сообщении также напомнили, что в зеленые контейнеры необходимо складывать любое стекло, кроме хрусталя и керамики, а в желтые - пластик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мусор
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мусор