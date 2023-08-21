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Объем собираемого в контейнеры-"колокольчики" мусора растет на 30% ежегодно - РИА Новости, 21.08.2023
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14:46 21.08.2023
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Объем собираемого в контейнеры-"колокольчики" мусора растет на 30% ежегодно
Объем собираемого в контейнеры-"колокольчики" мусора растет на 30% ежегодно - РИА Новости, 21.08.2023
Объем собираемого в контейнеры-"колокольчики" мусора растет на 30% ежегодно
Объем собираемого в Москве в контейнеры-"колокольчики" вторсырья растет примерно на 30% каждый год, сообщается в телеграм-канале столичного департамента ЖКХ. РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:46
2023-08-21T14:46
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москва
мусор
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объем собираемого в Москве в контейнеры-"колокольчики" вторсырья растет примерно на 30% каждый год, сообщается в телеграм-канале столичного департамента ЖКХ. "В парках и на улицах Москвы установили уже больше тысячи контейнеров-колокольчиков... В Москве примерно на 30% каждый год растет объем собираемого в колокольчики вторсырья", - говорится в сообщении. В сообщении также напомнили, что в зеленые контейнеры необходимо складывать любое стекло, кроме хрусталя и керамики, а в желтые - пластик.
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москва, мусор
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мусор

Объем собираемого в контейнеры-"колокольчики" мусора растет на 30% ежегодно

© iStock.com / MadrollyДевушка выбрасывает пластиковую бутылку в мусорный контейнер
Девушка выбрасывает пластиковую бутылку в мусорный контейнер - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© iStock.com / Madrolly
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объем собираемого в Москве в контейнеры-"колокольчики" вторсырья растет примерно на 30% каждый год, сообщается в телеграм-канале столичного департамента ЖКХ.
"В парках и на улицах Москвы установили уже больше тысячи контейнеров-колокольчиков... В Москве примерно на 30% каждый год растет объем собираемого в колокольчики вторсырья", - говорится в сообщении.
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В сообщении также напомнили, что в зеленые контейнеры необходимо складывать любое стекло, кроме хрусталя и керамики, а в желтые - пластик.
 
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