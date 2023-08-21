https://ria.ru/20230821/moskva-1891287166.html

В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам

В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023

В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам

По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T14:24

2023-08-21T14:24

2023-08-21T17:59

москва

происшествия

россия

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Он уточнил, что всего участвовать в экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались."К настоящему времени обнаружены тела двух человек - юноши и девушки", - сказал собеседник агентства.Остальных участников экскурсии продолжают искать.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

https://ria.ru/20230821/kollektory-1891286558.html

https://ria.ru/20230804/telo-1888101130.html

москва

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия, россия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью