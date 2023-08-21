https://ria.ru/20230821/moskva-1891287166.html
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам
По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:24
2023-08-21T14:24
2023-08-21T17:59
москва
происшествия
россия
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Он уточнил, что всего участвовать в экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались."К настоящему времени обнаружены тела двух человек - юноши и девушки", - сказал собеседник агентства.Остальных участников экскурсии продолжают искать.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20230821/kollektory-1891286558.html
https://ria.ru/20230804/telo-1888101130.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Москва, Происшествия, Россия, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам, юноши и девушки
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Он уточнил, что всего участвовать в экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.
В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам
"К настоящему времени обнаружены тела двух человек - юноши и девушки", - сказал собеседник агентства.
Остальных участников экскурсии продолжают искать.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи