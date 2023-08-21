Рейтинг@Mail.ru
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 21.08.2023 (обновлено: 17:59 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/moskva-1891287166.html
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 21.08.2023
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам
По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:24
2023-08-21T17:59
москва
происшествия
россия
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Он уточнил, что всего участвовать в экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались."К настоящему времени обнаружены тела двух человек - юноши и девушки", - сказал собеседник агентства.Остальных участников экскурсии продолжают искать.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://ria.ru/20230821/kollektory-1891286558.html
https://ria.ru/20230804/telo-1888101130.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, россия, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Москва, Происшествия, Россия, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам

В Москве нашли тела двух участников экскурсии по коллекторам, юноши и девушки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. По последним данным, обнаружены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Он уточнил, что всего участвовать в экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.
Коллектор в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам
Вчера, 14:21
"К настоящему времени обнаружены тела двух человек - юноши и девушки", - сказал собеседник агентства.
Остальных участников экскурсии продолжают искать.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
На месте обнаружения перевернувшейся моторной лодки в Киренском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Тела двух человек нашли в Приангарье в районе поисков пропавшей семьи
4 августа, 08:15
 
МоскваПроисшествияРоссияГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала