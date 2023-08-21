https://ria.ru/20230821/moskva-1891246639.html
Мантуров и Собянин запустили фармацевтическое производство в Зеленограде
Мантуров и Собянин запустили фармацевтическое производство в Зеленограде - РИА Новости, 21.08.2023
Мантуров и Собянин запустили фармацевтическое производство в Зеленограде
Новое фармацевтическое производство запущено на заводе "Р-Опра" в Зеленограде: на предприятии будут выпускаться жизненно важные и современные лекарственные... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T12:25
2023-08-21T12:25
2023-08-21T12:38
россия
москва
сергей собянин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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ЗЕЛЕНОГРАД, 21 авг - РИА Новости. Новое фармацевтическое производство запущено на заводе "Р-Опра" в Зеленограде: на предприятии будут выпускаться жизненно важные и современные лекарственные препараты для российских пациентов, передает корреспондент РИА Новости. В торжественном запуске приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин. Как уточнили в Минпромторге, на заводе будут производиться препараты для терапии онкологических, орфанных, респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний, а также иммунодепрессанты и препараты для терапии ВИЧ-инфекции. "Мощность предприятия позволит производить 270 миллионов упаковок препаратов в год. Уверен, что в скором времени, когда "Р-Опра" начнет выпускать свою продукцию в гражданский оборот, врачи и пациенты оценят качество и доступность отечественных лекарств – уже в 2024 году в оборот поступят противоопухолевые препараты, произведенные на этом заводе", - заявил Мантуров. "Вместе с министерством промышленности мы пять лет тому назад поставили задачу максимально локализовать в России производство импортных препаратов, уйти от импорта, особенно это касается жизненно важных лекарств в области онкологии", - сказал в свою очередь Собянин. По его словам, за эти пять лет совместными усилиями были построены восемь заводов, в ближайшие годы будет построено еще семь заводов. "В результате, в этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5%, более чем на две трети. Это результат многолетней работы, которую мы проводили, системной работы. Я благодарю за поддержку министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в производство", - отметил мэр. Препараты будут выпускать в твердых лекарственных формах, в форме стерильных растворов и лиофилизатов, а также в мягких желатиновых капсулах и порошках для ингаляций. Мантуров также подчеркнул, что организация нового фармпроизводства стала возможной в том числе благодаря государственной поддержке на федеральном уровне: в рамках программы "Приоритетные проекты" ФРП выдал предприятию заем в 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230614/minzdrav-1878060005.html
https://ria.ru/20230424/farmatsevtika-1867372901.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей собянин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Россия, Москва, Сергей Собянин, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Мантуров и Собянин запустили фармацевтическое производство в Зеленограде
Мантуров и Собянин запустили фармацевтическое производство на заводе "Р-Опра"
ЗЕЛЕНОГРАД, 21 авг - РИА Новости. Новое фармацевтическое производство запущено на заводе "Р-Опра" в Зеленограде: на предприятии будут выпускаться жизненно важные и современные лекарственные препараты для российских пациентов, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественном запуске приняли участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
и мэр Москвы
Сергей Собянин. Как уточнили в Минпромторге, на заводе будут производиться препараты для терапии онкологических, орфанных, респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний, а также иммунодепрессанты и препараты для терапии ВИЧ-инфекции.
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"Мощность предприятия позволит производить 270 миллионов упаковок препаратов в год. Уверен, что в скором времени, когда "Р-Опра" начнет выпускать свою продукцию в гражданский оборот, врачи и пациенты оценят качество и доступность отечественных лекарств – уже в 2024 году в оборот поступят противоопухолевые препараты, произведенные на этом заводе", - заявил Мантуров.
"Вместе с министерством промышленности мы пять лет тому назад поставили задачу максимально локализовать в России производство импортных препаратов, уйти от импорта, особенно это касается жизненно важных лекарств в области онкологии", - сказал в свою очередь Собянин. По его словам, за эти пять лет совместными усилиями были построены восемь заводов, в ближайшие годы будет построено еще семь заводов.
"В результате, в этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5%, более чем на две трети. Это результат многолетней работы, которую мы проводили, системной работы. Я благодарю за поддержку министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в производство", - отметил мэр.
Препараты будут выпускать в твердых лекарственных формах, в форме стерильных растворов и лиофилизатов, а также в мягких желатиновых капсулах и порошках для ингаляций. Мантуров также подчеркнул, что организация нового фармпроизводства стала возможной в том числе благодаря государственной поддержке на федеральном уровне: в рамках программы "Приоритетные проекты" ФРП выдал предприятию заем в 2 миллиарда рублей.
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